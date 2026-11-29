Rindalsløperen gikk inn til en sterkt løpp og ble nummer seks på damenes 20 kilometer i fri teknikk søndag. Gode løp også av Kristoffer Berset og Olav Fugelsøy fra Surnadal IL som ble nummer henholdsvis nummer 45 og 65 i herreklassen.

På lørdagens sprint i fri stil ble det "stang ut " for våre lokale løpere i prologen. I dameklassen var Mali Eidnes Bakken fra Rindal IL / Team Aker Døhlie bare 34 hundredeler fra å kvalifisere seg til finalene. 65 løpere stilte til start i damenes prolog.

Kristoffer Berset, Surnadal IL / Team bank.no var enda nærmere en kvartfinale. I likhet med Mali gikk han også inn til 31.plass, bare en tiendedel fra å kvalifisere seg til finaleheatene. Jonas Holten Aasbø fra Surnadal IL / Team bank.no ble nummer 62 av de totalt 118 løperne om gikk prologen.

Nora Christine Hansen, Asker Skiklubb vant damenes sprint, mens Filip Skari fra Nittedal Idrettslag vant mennenes.

Søndag var det 20 km intervallstart i fri teknikk. Her gikk Mali Eidnes Bakken inn til en sterk sjetteplass. Som på lørdagens 10 km var det ingen ting å gjøre med tyske Victoria Carl, men Mali var bare 1, 14 bak Lea Stabæk Wenaas, Røa Allianseidrettslag, som tok tredjeplassen. Julie Hammer fra Eidsvold Værks Skiklub tok andreplassen. 70 dameløpere stilte til start.

På herrenes 20 km stilte både Kristoffer Berset og Olav Fugelsøy til start. Her ble Kristoffer Berset best med en 46.plass, Olav Fugelsøy ble nummer 61. Vant gjorde Kasper Andersson Herland fra Hemsedal Idrettslag foran Karsten Andre Vestad fra Molde og Omegn Idrettsforening. Martin Kirkeberg Mørk fra Drammens Ballklubb tok tredjeplassen. Hele 159 løpere stilte til start i herreklassen

Offisielle resultater finner du på skiforbundets nettsider.