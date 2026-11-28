Flere bilder fra Merry Fu**ing Christmas
Lørdag kveld går siste forestilling av årets Merry Fu**ing Christmas av stabelen i Storstuå på Surnadal kulturhus. Med knakende gode dansere fra Dansekompaniet, briljante musikere, strålende bra vokalister og årvåkne revyartister ble det en braksuksess.
I helgen arrangerer SKUV Merry Fu**ing Christmas i samarbeid med Surnadal kulturhus. Her kommer flere bilder fra da Trollheimsporten var på generalprøven torsdag.
Les mer i saken fra fredag morgen ved å trykke på denne linken.
Kledd i grønn kjole og dekorert som et juletre er det julestemning fra første låt. Ann Iren Pettersen Dyrli starter showet med "Xmas Time of the Year". Julekledd Sigve Holten, Ida Mo, Sondre Skogseth og Hedda Moen Gjerstad bak.
Foto: Gunn Elin Røen
Pål Sæther og Ida Mo med "Santa Don´t Come Here Anymore". Ola Langli, Sigve Holten, Ann Iren Pettersen Dyrli og Sondre Skogseth bak.
Foto: Gunn Elin Røen
Ann Iren Pettersen Dyrli og Ida Mo.
Foto: Gunn Elin Røen
Hedda Moen Gjerstad med "Christmas ´94". De andre vokalistene, alle i bandet og fire av danserne fra Dansekompaniet bak.
Foto: Gunn Elin Røen
Hedda Moen Gjerstad som vokalist i en av låtene som viser hvor danserne fra Dansekompaniet, sangerne og musikerne sammen fyller scenen og gir en veldig fin helhet.
Foto: Gunn Elin Røen
Håkon Solem og Eirik Nordvik i sketsjen "Æn synnjdag i adwent". Ann Iren Pettersen Dyrli og Hedda Moen Gjerstad sittende bak.
Foto: Gunn Elin Røen
Karstein Mauset med "Vinteren".
Foto: Gunn Elin Røen
Pål Sæther, Sigve Holten, Ida Mo, Sondre Skogseth og Ann Iren Pettersen Dyrli.
Foto: Gunn Elin Røen
Hedda Moen Gjerstad med "Home to You - This Christmas".
Foto: Gunn Elin Røen
Pål Sæther kan få de fleste til å få fart på rockefoten. Her med "Donner and Blitzen", en av sangene gitaristene virkelig fikk vist hva de er gode for.
Foto: Gunn Elin Røen
Pål Sæther.
Foto: Gunn Elin Røen
"Driving Home for Christmas" strålende sunget av Ann Iren Pettersen Dyrli. Det visuelle under showet med mye dans - og også god bruk av lerretet - gjorde helheten enda bedre.
Foto: Gunn Elin Røen
Olav Mogstad, Håkon Solem og Eirik Nordvik som de tre figurene Arne, Bjarne og Klaus (i tilfeldig rekkefølge).
Foto: Gunn Elin Røen
Ida Mo og Sondre Skogseth.
Foto: Gunn Elin Røen
Olav Nergård Tørset.
Foto: Gunn Elin Røen
Karstein Mauset med "Christmas Is All Around". Ida Mo, Sondre Skogseth, Ann Iren Pettersen Dyrli, Hedda Moen Gjerstad og Olav Nergård Tørset bak.
Foto: Gunn Elin Røen
Peder Vaagland.
Foto: Gunn Elin Røen
Pål Sæther.
Foto: Gunn Elin Røen
"Christmas Is All Around" er en av de beste, og hvor gitaristene - også her - virkelig får vise hva de kan. Pål Sæther, Sigve Holten, Ida Mo og Sondre Skogseth.
Foto: Gunn Elin Røen
Karstein Mauset.
Foto: Gunn Elin Røen
Gjengen i Merry Fu**ing Christmas er bokstavelig talt - eller streng(t) talt - godt forberedt på den kalde årstiden vi står foran. I "Her kommer vinteren" med vokalist Ann Iren Pettersen Dyrli, er det i tillegg til korister, tangenter og trommer, hele fem strengeinstrumenter. Karstein Mauset, Ola Langli, Pål Sæther, Sigve Holten, Ida Mo, Sondre Skogseth og Olav Nergård Tørset bak.
Foto: Gunn Elin Røen
Pål Sæther med "Who´s Gonna Hear Their Wish?".
Foto: Gunn Elin Røen
Når bandet starter å spille opp til "Fairytale og New York", kommer de tre som tidligere har hatt revyinnslag fra adventssøndager inn igjen med en overraskelse med rykende fersk stoff.
Foto: Gunn Elin Røen
Håkon Solem.
Foto: Gunn Elin Røen
Olav Mogstad.
Foto: Gunn Elin Røen
Eirik Nordvik.
Foto: Gunn Elin Røen
Pål Sæther og Ida Mo avslutter med "Fairytale of New York". Her med "Santa Don´t Come Here Anymore" med Ola Langli, Sigve Holten, Ann Iren Pettersen Dyrli og Sondre Skogseth bak.
Foto: Gunn Elin Røen
Pål Sæther, Ida Mo og Ann Iren Pettersen Dyrli.
Foto: Gunn Elin Røen
Pål Sæther, Ida Mo, Ann Iren Pettersen Dyrli og Hedda Moen Gjerstad.
Foto: Gunn Elin Røen
Ola Langli bak på banjo. Alle vokalistene - Karstein Mauset, Pål Sæther, Ida Mo, Ann Iren Pettersen Dyrli og Hedda Moen Gjerstad - kommer frem og synger sammen under siste låta. Julestemningen er herved satt.
Foto: Gunn Elin Røen