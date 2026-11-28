Eiri Lysø (18) fra Øvre Surnadal var lenge usikker på hvilken retning hun skulle velge. Nå er hun lærling hos Fire Makroner og har vunnet gull i både skole-NM og Oslo Akershus Cup.

Portpraten Portpraten er en serie der vi møter mennesker fra Surnadal og Rindal med ulike interesser, yrker, prosjekter og historier. Målet er å bli litt bedre kjent med hvem de er, hva de driver med og hva som opptar dem.

Bakeinteressen startet hjemme på kjøkkenet. Som liten ville Eiri være med på det meste, også når det skulle lages mat. Julebaksten var særlig stas, og hun husker fortsatt gleden over å mestre noe på egen hånd.

– Første gangen jeg lagde kanelsnurrer helt alene var ganske gøy, forteller Eiri.

Det var først ganske nylig hun bestemte seg for å satse på konditorfaget.

Et vanskelig skolevalg

Eiri gikk førsteåret på restaurant- og matfag ved Kristiansund videregående skole. Da hun skulle søke andreåret, søkte hun først på kokk- og servitørfag ved samme skole.

Samtidig visste hun at det var den søte delen av matfatet hun likte aller best. Derfor søkte hun også på baker- og konditorfag ved Ole Vig videregående skole på Stjørdal.

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– Det kom som et lite sjokk at jeg kom inn. Da visste jeg ikke helt hva jeg skulle velge, men det ble Ole Vig.

Skoleåret på Stjørdal ga henne både gode opplevelser og kunnskap hun har tatt med seg videre.

– Det var veldig fint å gå på skole der, med morsomme elever og finke lærere. Jeg lærte det meste av det grunnleggende i konditorfaget der, så det har jeg hatt stor nytte av.

Fant læreplassen på Instagram

Veien til Trysil startet med et tilfeldig møte med Fire Makroner på Instagram. Eiri gikk inn for å se nærmere på konditoriet og syntes det virket interessant.

– Kanskje spesielt det å lage pinneis gjorde at de skilte seg litt ut.

Hun sendte en søknad, fikk komme på prøvejobbing og ble deretter tilbudt læreplass. Nå trives hun godt i Trysil, der arbeidsdagene byr på varierte oppgaver. På konditoriet lager de blant annet desserter, makroner, is og gjærbakst. Selv synes Eiri det er ekstra morsomt å jobbe med konfekt.

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– Det er også vanskelig, men det er interessant å lære hvordan sjokoladen fungerer. Ideéne kommer litt fra overalt, både fra sosiale medier, smaker jeg liker og tilfeldigheter.

Foto: Åshild Lerbak

Tok med seg rømmen inn i konkurransen

Da Eiri skulle delta i Oslo og Akershus Cup, tok hun utgangspunkt i smaker hun selv liker. Sommerjobben på Renndølssetra ga også inspirasjon til konkurransekaken.

– Jeg jobbet på Renndølssetra i sommer, og derfor tenkte jeg på å bruke rømme som et element. Jeg er også veldig glad i ordentlig rømme, så i konkurransen brukte vi lokalprodusert rømme fra Valmsnes gård.

Kaken besto av rømmemousse, mandelbunn, et sprøtt lag med feuilletine og hvit sjokolade, melkesjokoladeganache med mandler, bringebærgelé og yuzucurd.

I tillegg lagde hun to typer konfekt trukket i mørk sjokolade: én med hasselnøttfyll og én med pasjonsfruktganache. To marsipanfigurer, en skilpadde og en blekksprut, var også en del av bidraget.

Bak resultatet lå det mange forberedelser. Først øvde hun på de enkelte delene, før hun gjennomførte hele konkurranseoppgaven flere ganger.

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– Så øver man gjerne litt ekstra på de delene der man kan spare tid. Under selve konkurransen gikk det meste ganske bra.

Nerver før navnet ble lest opp

Da resultatene skulle kunngjøres, steg spenningen. Først ble tredjeplassen lest opp, deretter andreplassen. Så kom ventetiden før vinneren skulle avsløres.

– Det ble litt nerver. Det får liksom bare briste eller bære, og så blir man jo så utrolig glad når det går veien.

Eiri hadde allerede vunnet Skole-NM, men seieren i Oslo og Akershus cup betydde noe ekstra.

– Jeg ble veldig glad for seieren i begge konkurransene, men kanskje ekstra glad i cupen. Da var det flere elementer å mestre, og jeg hadde øvd enda mer enn til Skole-NM.

Holder flere muligheter åpne

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Selv om hun trives i Trysil, savner Eiri nærheten til familie og venner i Surnadal.

– Det er det jeg savner mest, og bare det å være hjemme.

Ved siden av læreplassen tar hun påbygg for lærlinger gjennom Nettskolen i Trøndelag. Så en del av fritiden går med til skolearbeid. Ellers liker hun å være sammen med venner.

Hva hun skal gjøre når læretiden er over har hun ennå ikke bestemt seg for. Foreløpig ønsker hun å fortsette å utvikle seg i faget.

– Jeg tror jeg vil holde meg i bransjen for å lære enda mer. Men jeg tar også studiekompetanse ved siden av, i tilfelle jeg får lyst til å studere etter hvert.