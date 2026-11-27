Til tross for ti minus møtte store og små opp da julegrana ble tent med korpsmusikk, gløgg og nissebesøk fredag kveld.

Både små og store hadde trosset kulden og var møtt fram til julegrantenning i Rindal sentrum Foto: Bård Inge Romundstad

10 minus til tross, var et stort antall både store og små forventningsfulle møtt frem til julegrantenning i Rindal sentrum. Både for å se lysene i den flotte grana foran Rindal gamle kommunehus bli tent, men nok også med håp om at nissene skulle dukke opp med en liten overraskelse.

Musikkorpset Blæst´n sørget for at alle fremmøtte kom i den riktige julestemningen, og selv med langt fra ideelle spilleforhold i det kalde været, var det som vanlig rene og klare toner fra korpset.

Det blir ingen julegrantenning uten julemusikk fra Blæst´n Foto: Bård Inge Romundstad

……og de som ventet på nissen ventet ikke forgjeves - hele tre nisser dukket plutselig fra fra skyggene….

Nissene var naturlig nok svært så populære... Foto: Bård Inge Romundstad Denne nissen stilte gjerne opp for fotografen... Foto: Bård Inge Romundstad

Og for de som ønsket var det varm saft og gløgg å få…