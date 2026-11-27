Julegrana tent i Rindal sentrum
Til tross for ti minus møtte store og små opp da julegrana ble tent med korpsmusikk, gløgg og nissebesøk fredag kveld.
10 minus til tross, var et stort antall både store og små forventningsfulle møtt frem til julegrantenning i Rindal sentrum. Både for å se lysene i den flotte grana foran Rindal gamle kommunehus bli tent, men nok også med håp om at nissene skulle dukke opp med en liten overraskelse.
Musikkorpset Blæst´n sørget for at alle fremmøtte kom i den riktige julestemningen, og selv med langt fra ideelle spilleforhold i det kalde været, var det som vanlig rene og klare toner fra korpset.
……og de som ventet på nissen ventet ikke forgjeves - hele tre nisser dukket plutselig fra fra skyggene….
Og for de som ønsket var det varm saft og gløgg å få…