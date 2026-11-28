God morgen 28. november
God morgen til Trollheimsportens lesere på den siste lørdagen i november! Adventstida nærmer seg.
28. november er nasjonaldag i Albania, i Mauritania og i Øst-Timor. På denne dagen i 1994 avholdt Norge folkeavstemning om EU-medlemskap. Det endte med en knapp seier til nei-siden. Ruben og Rut har navnedag i dag.
Litt norsk historie på denne datoen:
1916 – Austråttborgen brenner natten mellom 28. og 29. november.
1943 – Aula-brannen på Universitetet i Oslo. Den fører til massearrestasjoner og deportasjoner til Tyskland.
1994 – Norge avholder folkeavstemning om EU-medlemskap, som ender med knapp seier til nei-siden.
1998 – Den norske FN-bataljonen (Norbatt) i Libanon overlater sitt område til FN-styrker fra India.
2004 – Undersjøisk gassutblåsning under oljeplattformen Snorre A.
2007 – Terra Securities slår seg konkurs som følge av Terra-skandalen.