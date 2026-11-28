Værgudene spilte på lag da Alti Surnadal inviterte til årets julgrantenning. Med stappfull parkeringsplass, god førjulsstemning og rekordstor etterspørsel etter gløgg kunne senterleder Lorentz Sæter glede seg over et solid oppmøte.

Tusenvis av besøkende fikk med seg årets julegrantenning hos Alti. Foto Eldbjørg Berset

I kjølvannet av "Black Friday" bugnet butikkene hos Alti Surnadal fortsatt med gode tilbud på dagen for årets julegrantenning.

Senterleder ved Alti Surnadal, Lorentz Sæter, er godt fornøyd med årets juletre. I likhet med tidligere år er julegrana levert av Anders Børset på Ålvundeid.

Med værgudene på lag trakk årets julegrantenning langt flere besøkende enn fjorårets arrangement, noe den velfylte parkeringsplassen vitnet om. Med tusenvis av besøkende ble det en travel dag også for nissen, som til sammen delte ut 150 pakker.

Sæter hadde blandet hele 15 liter gløgg til anledningen, og kunne fortelle at det aldri tidligere har vært så stor etterspørsel etter den tradisjonsrike juledrikken under arrangementet.

Én av årets store juledekorasjoner manglet imidlertid fortsatt. Den spesialbestilte julepakken som skulle pryde butikksenterets tak, på hele 3 x 3 x 3 meter, lar fremdeles vente på seg...

Lorentz Sæter, senterleder i Alti Surnadal, og Mari Ranes Eidsli, markedskoordinator for Alti Surnadal, foran julegrana. Foto Eldbjørg Berset

Surnadal skolekorps fremførte vakker og stemningsfull julemusikk. Foto Eldbjørg Berset

Servering av gløgg, saft og pepperkaker: Endre Olav Stangvik, Ken Marius Pedersen og Kristen. Foto Eldbjørg Berset