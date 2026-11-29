Riktig god første søndag i advent, og god helg til alle våre lesere! I dag kan vi gratulere Sonja og Sofie med navnedagen.

Sofie og Sophie er kvinnenavn dannet av det greske ordet sophía som betyr «visdom». Sonja er en opprinnelig russisk kjæleform av Sophia.

Litt norsk historie på denne datoen:

1916 – Austråttborgen brenner natten mellom 28. og 29. november.

1924 – Raumabanen blir offisielt åpnet av kong Håkon.

1969 – NRK sendte sin første tippekamp: Wolverhampton–Sunderland 1-0.