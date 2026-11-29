Trollheimsportens adventskalender kommer
Mange flotte premier å vinne i Trollheimsportens Adventskalender også i år!
I årets adventskalender presenterer vi bilder fra Rindal og Surnadal.
Utfordringa blir å finne fram til hvor bildet er tatt, eller hva det er tatt bilde av. Hver luke blir publisert ved midnatt, og du får et helt døgn på deg til å sende inn svar.
Trekninga blir utført på formiddagen dagen etter, og da blir navna på vinnerne publisert.
Alle som har rett svar blir med i trekninga om fine premier.
Vi i Trollheimsporten retter en stor takk til alle medlemsbedriftene, og lag og organisasjoner, som støtter adventskalenderen vår i år! (Det er ikke for sent å fortsatt gi en gavepremie!)
Rindal historielag
SpareBank1 Nordmøre
Tinde Sparebank
Bians Honning
Indre Nordmøre Veterinærkontor (INVET)
Talgø AS
Svorka AS
Atleta
Rørservice AS
A. Kvam AS
Orkla Sparebank
Surnadal Kulturhus
RBL
Røv Mølle
VB Kjells VVS
Alti Surnadal
Rindal skimuseums venneforening
Bjorøya Gårdsbruk AS
Rindalslist
Varig Orkla Forsikring
Bakken Helse
Sport 1 Rindal
Bertelsen
Polaris Nordmøre AS
Orkla industrimuseum
Storås Tre AS
Kulturfestivalen Vårsøg
Coop faghandel Rindal
Frich's Hotel Surnadal
Sentrum Motor
Kompaniet Frisør