Mange flotte premier å vinne i Trollheimsportens Adventskalender også i år!

I årets adventskalender presenterer vi bilder fra Rindal og Surnadal.

Utfordringa blir å finne fram til hvor bildet er tatt, eller hva det er tatt bilde av. Hver luke blir publisert ved midnatt, og du får et helt døgn på deg til å sende inn svar.

Trekninga blir utført på formiddagen dagen etter, og da blir navna på vinnerne publisert.

Alle som har rett svar blir med i trekninga om fine premier.

Vi i Trollheimsporten retter en stor takk til alle medlemsbedriftene, og lag og organisasjoner, som støtter adventskalenderen vår i år! (Det er ikke for sent å fortsatt gi en gavepremie!)

Rindal historielag

SpareBank1 Nordmøre

Tinde Sparebank

Bians Honning

Indre Nordmøre Veterinærkontor (INVET)

Talgø AS

Svorka AS

Atleta

Rørservice AS

A. Kvam AS

Orkla Sparebank

Surnadal Kulturhus

RBL

Røv Mølle

VB Kjells VVS

Alti Surnadal

Rindal skimuseums venneforening

Bjorøya Gårdsbruk AS

Rindalslist

Varig Orkla Forsikring

Bakken Helse

Sport 1 Rindal

Bertelsen

Polaris Nordmøre AS

Orkla industrimuseum

Storås Tre AS

Kulturfestivalen Vårsøg

Coop faghandel Rindal

Frich's Hotel Surnadal

Sentrum Motor

Kompaniet Frisør