Husbanken har kommet med en nytt tilskuddsordning til aldersvennlig oppgradering av egen bolig, med søknadsfrist 30. oktober. Rindal kommune gir hjelp og rådgiving til innbyggerne når det gjelder hvilke tilskudd man kan søke på, samt eventuell finansiering med startlån.

Rindal kommune er som kjent en distriktskommune med økende andel eldre i befolkningen. Kommunen jobber aktivt for å gi innbyggerne hjelp, råd og eventuell økonomisk støtte til aldersvennlig tilrettelegging av egen bolig. Målet er at eldre kan bo i sitt eget hjem så lenge som mulig.

"Ferrefårrånj"

Ann Kristin Ryggvik Tørset jobber blant annet med kommunens prosjekt "Ferrefårrånj", der alle kommunens innbyggere får tilbud om et hjemmebesøk det året de fyller 75. I år har alle takket ja til å få besøk, forteller Ann Kristin, som er godt i gang med årets besøksrunde.

Rindal kommune har utarbeidet denne brosjyren - en veileder for aldersvennlig bolig. Foto Sigrid Skjølsvold

Hun forteller at hun setter av et par dager i uka til "Ferrefårrånj"-besøk på høsten, og da holder hun på til hun har vært innom alle 75-åringene. Slik får hun oversikt over hvilke behov hver enkelt har, eller hvilke behov som kan oppstå, med tanke på tilpasning av bolig. Sammen med resten av teamet i kommunen kan hun gi råd og hjelp til søknad om mulige tilskudd og eventuell finansiering med startlån.

Ann Kristin forteller at hun blir svært godt mottatt når hun kommer på hjemmebesøk. De fleste setter pris på muligheten til å få hjelp fra kommunen til å tilpasse boligen sin for alderdommen.

Ny tilskuddsordning fra Husbanken

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Kommunen opplyser nå om at Husbanken har kommet med et nytt tilskudd til aldersvennlig oppgradering av egen bolig. Her er kravet at søkeren er over 62 år eller bor med en som er over 62 år. Det er også et krav at søkeren bor i boligen selv, og at den er en eid eller leid helårsbolig. Hvis man leier må man ha samtykke fra utleier. En søker kan få dekket inntil 25 prosent av kostnadene til prosjektet. Oppgraderingen må koste minst 40 000 kroner. Det er ingen øvre grense for totalkostnad, men en søker kan maksimalt få 75 000 kroner i tilskudd. Man kan kun få tilskudd én gang per bolig.

Les mer om tilskuddet fra Husbanken og hva man kan får tilskudd til på Husbankens hjemmeside.

Årets søknadsfrist til Husbanken er 30. oktober. Ann Kristin forklarer at Husbanken har en fast sum til fordeling, og at midlene fordeles slik at de søkerne som har lavest inntekt får tildelt midler først. De som får tildelt midler vil få utbetalt det beløpet de har søkt om. De søkerne som har høyest inntekt kommer lengst bak i køen, og de som ikke får tildelt midler i denne runden må eventuelt prøve å vente til neste søknadsrunde. Det er nå klart at tilskuddsordningen vil fortsette, men det har ennå ikke kommet informasjon om det blir en eller flere runder med tildelinger neste år, eller når det neste søknadsfristen kommer.

For de som ønsker å søke om tilskudd fra Husbanken neste år anbefaler Ann Kristin å starte med planlegging og innhenting av priser så fort som mulig. Dette er en prosess som kan ta tid, og man må ha all dokumentasjon klar for man søker.

Kan finansieres med startlån

Tildelingen av tilskudd fra Husbanken gis etter reelle kostnader for prosjektet. Dette må dokumenteres med et tilbud fra en autorisert håndverksbedrift. Man får ikke utbetalt tilskuddet før man kan dokumentere at fakturaen er betalt. Ann Kristin påpeker at dersom man ikke har økonomi til å forskuttere dette selv, så kan det være mulighet for å få finansiering gjennom startlån fra kommunen. Man kan få innvilget startlån, og betale ned på lånet med tilskuddet når man får det utbetalt.

For å få rett til startlån må man vise dokumentasjon fra en bank om at man ikke kan få lån der. Kommunen har en viss sum til rådighet for startlån hvert år. Barnefamilier prioriteres, men eldre får også startlån dersom kriteriene oppfylles og kommunen har nok midler til rådighet.

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Egen tilskuddsordning fra kommunen

Rindal kommune har også en egen tilskuddsordning for tilrettelegging av bolig for innbyggere med varig fysisk funksjonsnedsettelse. Her er det ingen aldersgrense. Hvis man har en varig fysisk funksjonsnedsettelse, så er det mulig å få et tilskudd på 25 prosent av kostnaden, inntil 40.000 kroner, fra kommunen. Det er ingen fastsatt søknadsfrist på denne ordningen, så her kan man søke gjennom hele året.

Åge Jonli, som er hjelpemiddeltekniker i kommunen, påpeker at uansett hvilken tilskuddsordning man søker på er det viktig at man utarbeider et helthetlig prosjekt. Man kan for eksempel ikke får tilskudd til å utbedre badet dersom man fortsatt ikke har et tilrettelagt inngangsparti, for da gjør ikke utbedringen at man kan bo hjemme lenger. Det vil være et minimumskrav at man har en god plan for hvordan all nødvendig tilrettelegging skal gjennomføres.

Tilskudd fra NAV ved varig funksjonsnedsettelse

Ergoterapeut Line Todalshaug forteller at NAV også har en støtteordning for folk med varig fysisk funksjonsnedsettelse over mer enn to år. Denne ordningen er også uavhengig av alder. Ordningen fungerer slik at hvis man har krav på hjelpemidler for tilrettelegging i egen bolig, så kan man i stedet få et tilskudd tilsvarende kostnaden for disse hjelpemidlene til ombygging og tilrettelegging av selve boligen. Hvis man for eksempel har krav på en heis ved inngangspartiet for å komme seg ut og inn av boligen, så kan man få tilskuddet på tilsvarende beløp for tilrettelegging av adkomst i inngangspartiet, slik at man ikke trenger heis. Hvis man har krav på trappeheis for å komme seg til og fra soverommet i en annen etasje, så kan man i stedet få et tilskudd på tilsvarende beløp for ombygging eller påbygg til soverom på hovedplanet i boligen.

Prosessen med å få tilskudd fra denne NAV-ordningen er ganske omstendelig. Alt må avklares på forhånd, og man må få tilsagn før arbeidet starter, men også her får man hjelp fra kommunen med kartlegging, dokumentasjon og søknad.

NAV gir slike tilskudd fordi de prioriterer varige løsninger foran midlertidige. Det man kan få tilskudd til er hovedsakelig utbedring av inngangsparti, og det å få samlet alle nødvendige rom på samme plan. Det gjelder stue, kjøkken, ett soverom og bad med mulighet for klesvask.

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Arbeidet må ikke starte før man har fått tilsagn

Uansett hvilket av disse tilskuddene man søker på, så må reelle kostnader dokumenteres på forhånd. Man kan ikke begynne på arbeidet før man har fått tilsagn. Søkeren må også forskuttere alle kostnader og dokumentere at alt er betalt før tilskuddet utbetales.

Hvis kriteriene oppfylles er det fullt mulig å få mer enn en type tilskudd til samme prosjekt.

– Spør om råd selv om du ikke får tilskudd!

Åge Jonli påpeker at stadig flere tenker framover når de skal pusse opp hjemme. Han opplever innimellom at noen spør om hva som skal til for å få rett utforming iht. gjeldende krav når de skal pusse opp hjemme. Det er lurt å søke råd hos kommunen på et tidlig tidspunkt. Hvis man for eksempel sørger for god tilrettelegging av badet når man uansett pusser opp, mens man fortsatt er frisk og sprek, så vil et prosjekt med tilrettelegging av resten av boligen bli mer overkommelig når man blir eldre og behovet melder seg.