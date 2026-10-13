Smilende kvinne ved bord med fire tente, utskårne gresskar.
Inga med Skogtrollet, Gollum og Kong Harald

Gresskardronningen er i gang, årets første gresskar er klare!

Medusa fra gresk mytologi og Ludvig fra Flåklypa er blant de første figurene som har fått nytt liv i gresskar på Dalalåven Atelier. Nå venter årets gresskarturné.

Inga Dalsegg Inga Dalsegg innsendt bidrag
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Gresskarsesongen er for alvor i gang på Dalalåven Atelier, og de to første gresskarlyktene er nå ferdige. Den ene forestiller Medusa fra gresk mytologi, mens den andre viser Ludvig fra Flåklypa.

Oransje, intrikat utskåret gresskar på et bord foran et rutete bakteppe.
Ludvig
Utsmykket gresskar med et dramatisk ansikt, fotografert mot en rutete bakgrunn.
Medusa

Til helga starter Inga sin årlige gresskarturné. De siste to ukene i oktober reiser hun tradisjonen tro rundt i landet for å holde gresskarlykt-verksteder for både små og store.

– Jeg må begynne med mine egne gresskar i god tid, for når turneen først er i gang, blir det mange timer på veien og fokus på gresskar som skal skjæres ut sammen med kursdeltakerne, forteller Inga.

Kvinne holder en utskåret gresskarlykt med portrett foran kunstverk.
Inga med Kong Harald

Inga har i en årrekke kombinert kunstnerarbeidet med gresskarskjæring, og de årlige verkstedene har blitt en viktig del av høstsesongen.

Gjennom oktober deler hun bilder av sine egne gresskarlykter og glimt fra verkstedene på Facebook og Instagram. Der kan publikum følge med på årets gresskarsesong og se hvilke motiv som vil lyser opp høstmørket i år.

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