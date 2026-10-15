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Semifinale G16 Trøndersk mesterskap på Rinnvollen lørdag 17. oktober
Semifinale G16 Trøndersk Mesterskap lørdag 17. oktober klokken 1300 på Rinnvollen Stadion
Førstkommende lørdag spiller Rindal /Surnadal 3 sesongens siste hjemmekamp mot Byåsen 3.
Her har vi spilt oss frem til Semifinale i Trøndersk mesterskap G 16 som er en veldig bra prestasjon av guttene.
Her trenger vi masse supportere som kan heie frem guttene, så anbefaler alle som har tid til å komme på Rinnvollen!
Ta med familie og venner og kom!