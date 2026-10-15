Semifinale G16 Trøndersk mesterskap på Rinnvollen lørdag 17. oktober

Surnadal / Rindal 3 møter Byåsen 3 på Rinnvollen lørdag. Her fra kampen mot Fosen tidligere i Trøndersk mesterskap. Foto: Surnadal IL Fotball (Facebook)

Semifinale G16 Trøndersk Mesterskap lørdag 17. oktober klokken 1300 på Rinnvollen Stadion

Førstkommende lørdag spiller Rindal /Surnadal 3 sesongens siste hjemmekamp mot Byåsen 3.

Her har vi spilt oss frem til Semifinale i Trøndersk mesterskap G 16 som er en veldig bra prestasjon av guttene.

Her trenger vi masse supportere som kan heie frem guttene, så anbefaler alle som har tid til å komme på Rinnvollen!

Ta med familie og venner og kom!