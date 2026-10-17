TV-aksjonen 2026
Samlet inn over 40 000 til TV-aksjonen
Nael Almousa og Astrid Halgunset fra 7. trinn ved Rindal skole var fredag formiddag i Orkla Sparebank med kontantene fra fra torsdagens aksjonsdag.
Da bøtta med kontanter var telt opp kunne Runa Hoem Bævre og Synnøve Langli overføre hele 17 246 kroner til TV-aksjonens konto. I tillegg kom det inn hele 23 468 kronder på Vipps.
Samlet ble dette hele 40 714 kroner fra Rindal skole til TV-aksjonen og NRC Flyktninghjelpens "Gi et trygt sted å sove".
Det er sannelig godt jobbet !