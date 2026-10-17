Samlet inn over 40 000 til TV-aksjonen

Nael og Astrid fra elevrådet ved Rindal skole i Orkla Sparebank med det synlige beviset på at elevene samlet inn over 40000 kriner under torsdagens aksjon. Foto: Bård Inge Romundstad

Nael Almousa og Astrid Halgunset fra 7. trinn ved Rindal skole var fredag formiddag i Orkla Sparebank med kontantene fra fra torsdagens aksjonsdag.

Synnøve Langli og Runa Hoem Bævre stod klare til å telle opp kontantbeløpet Nael og Astrid hadde med seg fra torsdagens TV-aksjonsdag ved Rindal skole Foto: Bård Inge Romundstad

Da bøtta med kontanter var telt opp kunne Runa Hoem Bævre og Synnøve Langli overføre hele 17 246 kroner til TV-aksjonens konto. I tillegg kom det inn hele 23 468 kronder på Vipps.

Samlet ble dette hele 40 714 kroner fra Rindal skole til TV-aksjonen og NRC Flyktninghjelpens "Gi et trygt sted å sove".

Det er sannelig godt jobbet !