Rindal IL sikret sterk tredjeplass

Rindal IL spilte lørdag siste kamp i 4.divisjon. Motstander var Trønder-Lyn, et lag som rindalingene slo hele 5-0 hjemme på Rinnvollen i vår. Rindal IL har hatt en veldig god høstsesong, og kunne med seier her knive med Lade Ballklubb om andreplassen i avdelingen.

Foto: Øyvind Dalen / Rindal IL Fotball

Trønder-Lyn tok ledelsen på eget gress etter 15 minutter, og muligheten for seier ble enda litt verre da hjemmelaget økte ledelsen til 2-0 etter et selvmål halvtimen ut i omgangen. Det ble allikevel et spennende utgangspunkt for andre omgang da Rindal IL fikk straffespark minuttet før pause. Magnar Reitan ble felt på vei igjennom Trønder-Lyn sitt forsvar, og straffesparket satte Geir Bævre sikkert i mål, skriver Rindal IL Fotball på sine Facebooksider

Seks minutter ut i andreomgangen økte Trønder- Lyn til 3-1. Rindal IL fortsatte å bite fra seg, selv med bare 10 mann på banen, og Geir Bævre satte sitt andre mål for dagen etter 57 minutter, denne gang på et skudd fra 16 meter som gikk via keeper og i mål. Hjemmelaget økte igjen ledelsen halvtimen ut i andre omgang. Stillingen holdt seg ut kampen, og Trønder- Lyn vant til slutt 4-2.

Magnar Reitan skaffet straffesparket som Geir Bævre (bak) satte i mål. Foto: Øyvind Dalen / Rindal IL Fotball

Til tross for tapet tar Rindal IL tredjeplassen i årets 4.divisjon avdeling 2. En meget sterk prestasjon etter en god høstsesong hvor de har vunnet åtte av 11 kamper. Trønder - Lyn tok med tre poeng fra lørdagens kamp fjerdeplassen i avdelingen. Tynset var klare som avdelings-vinner før siste runde, og rykker opp til 3. divisjon.

Endelig tabell og resultater fra siste serierunde finner du på fotballforbundet sine hjemmesider.