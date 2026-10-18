Surnadal Taekwon-Do klubb med gode resultater
Surnadal Taekwon-Do Klubb stilte med åtte utøvere på barnemesterskap og ti utøvere på Midt-Norsk Mesterskap i Trondheim lørdag 17. oktober.
Barna som deltok på barnemesterskapet gikk alle gode kamper. Kadettene fikk hver sin medalje og ny erfaring med seg hjem.
Midt-Norsk Mesterskap arrangeres for de på 13 år og oppover. Også der ble alle noen erfaringer rikere.
Følgende fikk medalje i sin klasse:
GULL
Jonas Bruvold Fiske, sparring
Ulrik Akrim, sparring
Lina Røe Fossdal, spesialteknikk
SØLV
Ann Gladys Forslund-Suero, sparring
BRONSE
Mia Hoås Aarnes, mønster
Navid Hassani-Abharian, sparring
Leander Haarstad Bøe og Simone Akrim viste også gode prestasjoner, men nådde ikke helt frem denne gangen. Nathalie Nilssen Nordlund representerte klubben som dommer. Alle var enige om at det har vært et fint og lærerikt mesterskap.