Surnadal Taekwon-Do klubb med gode resultater

Surnadal Taekwon-Do Klubb stilte med åtte utøvere på barnemesterskap og ti utøvere på Midt-Norsk Mesterskap i Trondheim lørdag 17. oktober.

Barna som deltok på barnemesterskapet gikk alle gode kamper. Kadettene fikk hver sin medalje og ny erfaring med seg hjem.

Midt-Norsk Mesterskap arrangeres for de på 13 år og oppover. Også der ble alle noen erfaringer rikere.

Følgende fikk medalje i sin klasse:

GULL

Jonas Bruvold Fiske, sparring

Ulrik Akrim, sparring

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Lina Røe Fossdal, spesialteknikk

SØLV

Ann Gladys Forslund-Suero, sparring

BRONSE

Mia Hoås Aarnes, mønster

Navid Hassani-Abharian, sparring

Leander Haarstad Bøe og Simone Akrim viste også gode prestasjoner, men nådde ikke helt frem denne gangen. Nathalie Nilssen Nordlund representerte klubben som dommer. Alle var enige om at det har vært et fint og lærerikt mesterskap.