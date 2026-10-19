God morgen 19. oktober
God mandag morgen til alle som leser Trollheimsporten!
I dag gratulerer vi Tora og Tore med navnedagen.
Navneleddet Tor- er avledet av det norrøne gudenavnet Þórr (se Tor), med opprinnelse i ordet þunrar, «torden». Tore eller Thore kan være en sammensetning med betydning «Tors kriger» eller «Tors prest».
Ved stortingsvalget denne dagen i 1903 får Arbeiderpartiet for første gang valgt inn representanter.
Flere historiske hendelser på denne dag:
1918 – American National Standards Institute blir grunnlagt.
1942 – Andre verdenskrig: Fire mann fra Kompani Linge blir sluppet over Telemark i forkant av Vemork-aksjonen.
2003 – Moder Teresa av Calcutta blir saligkåret.
2005 – Rettssaken mot Saddam Hussein begynner. 5. november 2006 blir han dømt til døden.