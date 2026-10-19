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Surnadal Frivilligsentral hovedlogo

Denne veka på Surnadal Frivilligsentral

Publisert

Måndag
Kl. 12:30-14:30 Bridge
Kl. 18:00-19:30 Språkkafé

Tysdag
Kl. 16:00-19:00 Ungdomsklubb
Kl. 19:00-21:00 ADHD-samtalegruppe (Møterom Surna)
Kl. 19:00-21:30 Pårørendeskole

Onsdag
Kl. 10:30-11:30 Trim for spreke seniorer
Kl. 15:00-17:00 Pensjonistforbundet Surnadal

Torsdag
Kl. 10:00-11:00 Trim med Stavganggruppa
Kl. 12:00-13:30 Bingo
Kl. 18:00-19:30 Boccia

Fredag
Kl. 12:00-14:00 Innbyggertorg

Laurdag
Kl. 11:00-14:00 Strikkekaffe

Søndag
Kl. 19:30-21:00 Dans

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