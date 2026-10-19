Rindal kommune melder

Smilende mann i mønstret strikkegenser og caps foran trær i en skog.
Ben Ward

Kulturhøsten fyller Rindal med opplevelser

Redaksjonen, Trollheimsporten
Publisert

Vi går inn i en periode med mange kulturarrangement i Rindal, og det vil være nok å velge i de to nærmeste månedene.

Flere av våre lokale sang og musikkutøvere, som sangkorene Kor Gøttj og Tormod, musikkorpset Blæst`n og kulturskolen skal ha konsertarrangement framover og selvsagt blir den tradisjonelle julekonserten i Rindal kirke arrangert rett før jul.

Kormedlemmer i sorte klær står oppstilt foran i en kirke. Altertavle i bakgrunnen og prekestol til høyre.
Sangkoret Tormod
Gruppe voksne poserer sammen i et lyst rom med tregulv.
Sangkoret Kor Gøttj
Blåseorkester poserer med flere messinginstrumenter i en trepanelert sal.
Musikkorpset Blæst´n

I tillegg blir det konsertbesøk fra blant andre Skaun storband, Jo Sverre og Trond Helge Johnsen/Jo Ranheim. Foredragstilbud blir det fra Ben Ward, kjent fra «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» og Trygve Børve i forbindelse med «pårørendeskolen» i tillegg til temakveld om Ingebrigt Røen på Rindal skimuseum. 

Musikere og sangere i formelle klær opptrer på en opplyst scene.
Skaun Storband
Mann i lue og mørk jakke foran varme, uskarpe bylys om kvelden.
Jo Sverre Sande
Svart-hvitt-bilde av en mann i hatt og jakke ved et vannlandskap.
Trond Helge Johnsen kommer sammen med Jo Ranheim

I tillegg blir det mulighet til å være med på basarer, Trollheimsmessa og andre julemarked, Rindal skole sin førjulsfest og en god del mer.

Oversikt over alt dette og kommende kinoprogram finner du på www.kulturboksen.no  

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