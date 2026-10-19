Kulturhøsten fyller Rindal med opplevelser

Vi går inn i en periode med mange kulturarrangement i Rindal, og det vil være nok å velge i de to nærmeste månedene.

Flere av våre lokale sang og musikkutøvere, som sangkorene Kor Gøttj og Tormod, musikkorpset Blæst`n og kulturskolen skal ha konsertarrangement framover og selvsagt blir den tradisjonelle julekonserten i Rindal kirke arrangert rett før jul.

Sangkoret Tormod Foto: Lediard Foto Sangkoret Kor Gøttj Foto: Kor Gøttj

Musikkorpset Blæst´n Foto: Sigrid Skjølsvold

I tillegg blir det konsertbesøk fra blant andre Skaun storband, Jo Sverre og Trond Helge Johnsen/Jo Ranheim. Foredragstilbud blir det fra Ben Ward, kjent fra «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» og Trygve Børve i forbindelse med «pårørendeskolen» i tillegg til temakveld om Ingebrigt Røen på Rindal skimuseum.

Skaun Storband Foto: Skaun Storband Jo Sverre Sande Foto: Eir-Jørgen Bue Trond Helge Johnsen kommer sammen med Jo Ranheim Foto: Pressefoto

I tillegg blir det mulighet til å være med på basarer, Trollheimsmessa og andre julemarked, Rindal skole sin førjulsfest og en god del mer.

Oversikt over alt dette og kommende kinoprogram finner du på www.kulturboksen.no