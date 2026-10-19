Både Rindal og Surnadal over landsgjennonsnittet

Mandag morgen viser resultatene fra TV-aksjonen at det ble samlet inn 279 631 kroner i Surnadal. Det tilsvarer 46,75 kroner pr. innbygger, noe som er 1,69 kroner over landsgjennomsnittet. Resultatet plasserer Surnadal på 13. plass i fylket og på 195.plass blant landets 357 kommuner.

Siv Torvik og Gunhild Vetleseter Bøe fra innsamlingen i Surnadal. Foto: Liv Dalsegg / SpareBank 1 Nordmøre

I Surnadal ble det blant annet arrangert innsamlingskafé på Frivilligsentralen. Kaker og gevinster ble sponset av Rema 1000, Bunnpris, Coop Extra, Kiwi, Johansen bakeri, Hammerstuene, Surnadal kino, Hageland, Power, YX, Hårsenteret og Blomstermakeriet Orkidéen.

I Rindal ble det samlet inn 162 120 kroner, 83,78 kroner pr. innbygger. Dette er nesten 40 kroner over landsgjennomsnittet som er på 45,06 kroner. På landsbasis gir dette rindalingene en 46. plass blant alle landets kommuner, og en femteplass i Trøndelag.

Det er stor giverglede i år også, sier ordfører i Rindal Mildrid Kattem Aune, og sender en stor takk til alle bøssebærere og rodeledere og Synnøve i Orkla Sparebank for innsatsen i årets TV-aksjon.

Det er fortsatt mulig å gi ved å gå inn på TV-aksjonens nettsider.

Resultatene fra TV-aksjonen finner du her.

Foto Siv Torvik Foto Siv Torvik