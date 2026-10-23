Politiet i Møre og Romsdal melder:

Fergehavn med biler, rødt sjøhus, fjord og fjell i bakgrunnen.
Brannvesen og politi jobber med å begrense forurensingen av oljesøl etter at ferja grunnstøtte.

Kvanne -Rykkjem: ferja har grunnstøtt
- ferjesambandet er innstilt på ubestemt tid

Sigrid Skjølsvold
Publisert Sist oppdatert

Oppdatering fra politiloggen fredag kl 18.10: 
Det er ingen som er skadet som følge av ulykken, men fergen har materielle skader og det er en del olje i sjøen. Det pågår fortsatt arbeid og etterforsking på stedet av både politi, brannvesen og samarbeidende aktører. Fergen er fortsatt innstilt.

Kl 14:45 fredag meldte politiet i Møre og Romsdal på politiloggen at politiet hadde rykket ut til melding om ei ferje som hadde grunnstøtt på Kvanne i Surnadal. Det var ikke meldt om personskader, men noe forurensing i sjøen. Ferja lå til kai.

Ferja er innstilt på ubestemt tid.

Statens vegvesen melder også at vegen er stengt. Følg med på Statens vegvesen sine nettsider og Fjord1 sine nettsider for oppdateringer. 

Avisa Driva skriver at ferja var på vei fra Kvanne i retning Rykkjem da den gikk på grunn få minutter etter avgang. Ferja gikk deretter sakte tilbake i retning Kvanne for å slippe av folk og biler. Det går fram av Drivas artikkel at ferja kjørte på land (se bilde under).

Ferje ved kai i en liten kystby med fjord, fjell og bolighus i bakgrunnen. Utrykningsbiler fra brannvesenet og politibiler på ferjekaia.
Brannvesen og politi rykket ut til Kvanne etter at ferja gikk på grunn på vei over til Rykkjem.
Grønn eng ved en stille fjord, med lave fjell og dramatiske skyer.
Ferja kjørte på land helt til høyre i dette bildet. Kvanne ferjekai til venstre i bildet.
Hvitt og svart fartøy ved en kai foran skog og fjell.
Brannvesenet prøver å begrense forurensingen av oljesøl.
Stort hvitt og svart ferges kip ved kai, sett over bare trær og hustak.
Det jobbes med å få ut lenser.
En liten båt som drar en lang lense etter seg på sjøen.
Båt ved en fjord med grønne enger, skogkledde åser og fjell i bakgrunnen.
Her samles det opp mest mulig av oljesølet.
Hvit ferge på fjord ved en liten brygge, omgitt av høstskog og fjell. En lense ligger på vannet rundt ferja.
Det er nå lagt lense rundt hele ferja.
Bilferge ved kai med kjøretøy, fjord og fjell i bakgrunnen.
surnadalsnytt politi nyheter ferje trafikkmeldinger
Powered by Labrador CMS