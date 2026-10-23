Kvanne -Rykkjem: ferja har grunnstøtt

Brannvesen og politi jobber med å begrense forurensingen av oljesøl etter at ferja grunnstøtte. Foto Gunn Elin Røen

Oppdatering fra politiloggen fredag kl 18.10:

Det er ingen som er skadet som følge av ulykken, men fergen har materielle skader og det er en del olje i sjøen. Det pågår fortsatt arbeid og etterforsking på stedet av både politi, brannvesen og samarbeidende aktører. Fergen er fortsatt innstilt.

Kl 14:45 fredag meldte politiet i Møre og Romsdal på politiloggen at politiet hadde rykket ut til melding om ei ferje som hadde grunnstøtt på Kvanne i Surnadal. Det var ikke meldt om personskader, men noe forurensing i sjøen. Ferja lå til kai.

Ferja er innstilt på ubestemt tid.

Statens vegvesen melder også at vegen er stengt. Følg med på Statens vegvesen sine nettsider og Fjord1 sine nettsider for oppdateringer.

Avisa Driva skriver at ferja var på vei fra Kvanne i retning Rykkjem da den gikk på grunn få minutter etter avgang. Ferja gikk deretter sakte tilbake i retning Kvanne for å slippe av folk og biler. Det går fram av Drivas artikkel at ferja kjørte på land (se bilde under).