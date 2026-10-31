Livløs person funnet under vann i Rindal

Kl 18:53 lørdag melder politiet i Trøndelag på politiloggen at de mottok en melding fra Rindal kl. 1500, hvor et turfølge hadde gjort funn av en livløs person i et vann. Nødetatene rykket ut til stedet og det ble gitt livreddende førstehjelp uten at livet sto til å redde. En mann i 30-årene er bekreftet omkommet. Politiet oppretter sak på forholdet.

Politiet sier til Adresseavisen at det foreløpig er uklart hvordan mannen har havnet i vannet, og at det fremstår som en ulykke.

Avisa Sør-Trøndelag skriver at pårørende ikke er varslet, da de ifølge politiet befinner seg i utlandet. Politiet sier til Sør-Trøndelag at den omkomne var en del av det nevnte turfølget.

– Vedkommende har vært ute på egen hånd en periode. En hypotese er at han har vært ute i båt og havna i vannet, sier politiets operasjonsleder til Sør-Trøndelag.

Politiet oppretter sak på forholdet.