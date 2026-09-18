Mia viser at også jenter har muligheter til å komme langt i fotball

Mia Settemsdal startet sin fotballkarriere allerede før skolestart på et samarbeidslag for idrettslagene i Bøfjorden og Bæverfjord. På ungdomsskolen flyttet hun over til Surnadal IL. Senere ble det Kristiansund Ballklubb og Molde Fotballklubb. Nå har hun signert toårskontrakt for Tromsø IL, og har allerede rukket å score to mål for laget.

Da Mia Settemsdal var liten, så hun opp til de som spilte på damelaget i Surnadal. Nå har ikke klubben damelag, men de har heldigvis to J17-lag så det er absolutt lov å håpe det blir damelag i fremtiden. Uansett går Mia foran og viser at det er mulig for jenter som satser å komme langt i fotball.

Mia kommer fra Åsskard i Surnadal. Hun er bare snart 22 år, men har allerede fått mange fine opplevelser i flere klubber. Etter ungdomsskolen flyttet hun til Kristiansund for å gå idrettslinje på videregående skole. Mens åsskardsjenta spilte for KBK fikk hun forespørsler fra Molde om å trene hos de, så da ble det litt pendling mellom byene.

Etter videregående flyttet hun til Molde. Der var hun med på opprykk til førstedivisjon og videre opprykk til toppserien. Nå har hun fått tilbud fra Tromsø, og har takket ja til to år der.

Hva er det med fotball som gjør at det fenger henne så veldig? Hvordan er det å flytte ut på en ny plass alene og spille fotball i en ny klubb med kun ukjente medspillere? Hvor mange treningsøkter har hun pr uke? Hvordan forbereder hun seg for å prøve å unngå skader?

Hvordan er en vanlig helg for fotballspilleren? Hvordan er livet i Tromsø? Hva var favorittlaget hennes da hun var liten, og hva er hennes kortsiktige og langsiktige mål?

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Hør hva Mia har å si i dagens episode av Trollheimspodden.