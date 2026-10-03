Vil gjerne fremkalle både latter og større forståelse

Den tidligere stortingrepresentanten har hørt mange ganger at hun er modig, og nå tenker hun at det modigste hun kan gjøre er å dele personlige erfaringer på godt og vondt på en scene i hjemkommunen. Her blir åpenhet og ærlighet formidlet gjennom både alvor og en god porsjon humor og selvironi.

Med masse gestikulering og et velutviklet snakketøy er Jenny Klinge god til å formidle på en fengende måte selv alene på en stor scene. Her under åpningen av høstutstillingen "Lauvfall" på Surnadal kulturhus forrige helg. Foto: Gunn Elin Røen

Tiden nærmer seg for forestillingen "Kanarifuglen og ørna" som Jenny Klinge skal holde i Storstuå i Surnadal kulturhus. Trollheimspodden har tatt en prat med henne for å høre hva gjestene kan forvente seg denne kvelden.

Tidlig krøkes

Å stå og snakke fra prekestolen på Stortinget har gått greit, noe hun takker Ragnhild Mikkelsen og Eidet bedehus for. Klinge gikk på søndagsskole og yngres under oppveksten, og Mikkelsen gav henne muligheten til å snakke fra talerstolen på bedehuset under ulike sammenkomster.

Klinge mimrer at det var lite av sånne oppgaver på skolen den tiden, så dette er erfaringer hun har tatt med seg og som hun setter stor pris på. Og å snakke fra talerstol er noe hun virkelig har fått gjort masse av i ettertid i mange sammenhenger, ikke minst i karrieren på Stortinget som varte i hele 18 år.

Alvor og selvironi

Surnadalingen vokste opp med en mor som var ufør, og har selv hatt masse smerter i kroppen fra hun var liten. Hun har masse erfaring både med å mestre og det å streve, og hun håper hun gjennom forestillingen får formidle noe som har overføringsverdi for andre.

Annonse

Klinge vil ta opp temaer som engasjerer henne og sitter nå selv og skriver manuset. Det virker for at det blir en folkelig kveld hvor de fleste vil kjenne seg igjen i noe. Hun tror forestillingen vil passe like godt for ungdommer som for eldre.

Hun presiserer at det ikke er en teaterforestilling, men at vi her får se en ekte og ærlig Jenny Klinge - på godt og vondt:

–Dette skal ikke bli en traurig terapitime; det kommer til å bli en bra blanding av tull og alvor, sier hun, og forklarer at hun har innsett verdien av humor og selvironi og at hun har lært seg å ikke ta seg selv så høytidelig.

Jenny Klinge engasjerte publikum med å ha god kontakt med de oppmøtte under høstutstillingen. Dette er noe vi vil få se mer av i "Kanarifuglen og ørna". Foto: Gunn Elin Røen

Glød og forståelse

–Vi må tore å rette oss opp og bli sett for å kunne ha et rom rundt oss nok til å utvikle oss, vi kan ikke bare gjemme oss bort, sier Klinge.

Hele manuset er ennå ikke ferdigskrevet, men det meste vil nok være planlagt til

15. oktober. Men:

–Det kommer helt sikkert til å komme noe spontant, og det er jo ofte da det enten blir morsomt, eller så blir det pinlig, og blir det pinlig blir det morsomt for noen det også, ler hun.

Annonse

Surnadalingen håper å formidle at de som HAR et problem, ikke skal føle de selv ER et problem, og at de som ikke har så stor forståelse for dette, kanskje forstår mer av det etter forestillingen.

–Det jeg håper, det er at de som sitter der - de som kanskje ikke forstår seg så mye på andre folk sine plager og problemer - jeg håper at de kan gå ut med en større forståelse og med rausere tilnærming til andre.

Og for de som kjenner seg igjen, håper hun hun kan hjelpe de å se lettere på tilværelsen.

–Håper folk går mer rakrygget ut igjen og med mer glød inni seg, smiler hun.

Podkast

Men hvorfor denne fugletittelen, og hvor kommer disse fuglene inn? Dette er noe av det vi IKKE får svar på i ukens episode av Trollheimspodden. Her får vi heller høre litt om hva tankene bak å sette opp denne forestillingen er, og hva man kan forvente seg av "Kanarifuglen og ørna". Hør ukens podkastepisode her: