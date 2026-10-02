Rentejustering fra Tinde Sparebank

På bakgrunn av økt styringsrente fra Norges Bank, setter Tinde Sparebank opp renten på utlån og innskudd, skriv banken i ei pressemelding fredag.

For de fleste boliglånskunder, settes renten på lån opp med i gjennomsnitt 0,25 prosentpoeng.

Renter på innskudd settes opp med inntil 0,25 prosentpoeng.

Endringene trer i kraft fra 5. oktober 2026 for nye lån, og fra 15. desember 2026 for eksisterende lån og innskudd.

Bankens kunder vil motta varsel om endringene i den nærmeste tiden.