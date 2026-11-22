Mali Eidnes Bakken fra Rindal leverte et meget godt løp på 15 kilometer fri teknikk og gikk inn til 12. plass, mens Olav Fugelsøy fra Surnadal IL ble best av våre mannlige løpere med en 53.plass.

Mali Eidnes Bakken startet sesongen med en 24. og en 12.plass under Beitosprinten. Foto: Privat

Etter en 24. plass på fredagens 10 km i klassisk stil, gikk Mali Eidnes Bakken fra Rindal IL / Team Aker Dæhlie inn til en sterk 12. plass på søndagens 15 km i fri teknikk. Mali gikk et jevnt løp, hun hadde 12. beste tid ved åpnings punktet på 2,6 km, og lå på 11-12. plass helt til målpassering.

– Jeg er ganske greit fornøyd med begge distansene, sier Mali Eidnes Bakken etter helgens løp og fortsetter:

– Det stemte enda litt bedre på skøyterennet i dag enn på klassiskrennet. Pleier som regel å ha godt av litt gjennomkjøringer i starten av sesongen, så jeg håper formen kan løfte seg enda noen hakk utover vinteren.

Karoline Grøtting fra Strandbygda Idrettslag vant dagens distanse, med Kristin Austgulen Fosnæs, Fossum Idrettsforening og skiskytter Ida Lien fra Simostranda på de to neste plassene. 67 løpere stilte til start på damenes 15 km.

På herrenes 15 km stod tre løpere fra Surnadal IL på startstreken. Best av våre lokale løpere ble Olav Fugelsøy med 53. plass, 2,50,4 bak vinneren, Andreas Fjorden Ree fra Støren Sportsklubb. Kristoffer Berset tok en 62.plass og Jonas Holte Aasbø ble nummer 106 av de de totalt 146 startende.

Skiskytteren Ole Tafjord Suhrke fra Idrettslaget Ivrig tok andreplassen, med Martin Løwstrøw Nyenget fra Lillehammer Skiklub på tredjeplass.

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Se offisielle resultater fra Beitosprinten på skiforbundets hjemmesider.