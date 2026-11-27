Rindalsløperen ble nummer 11 på 10 kilometer klassisk, bare drøye 40 sekunder fra tredjeplassen. Kristoffer Berset fra Surnadal IL / Team bank.no ble best vår lokale løpere i herreklassen med en 37.plass.

Mali Eidnes Bakken, Rindal Idrettslag / Team Aker Dæhlie, gikk inn til en ellevte plass på fredagens 10 km klassisk stil på Gålå.

Mali passerte 3,3 km på en sjetteplass, 40 sekunder bak tyske Victoria Carl, som var i en særklasse under hele løpet. Etter 6,6 km var Bakken nede på en 10. plass, men her var det veldig jevnt mellom 3. og 10. plassen.

Mali kom til slutt i mål på en 11.plass, 2,21,50 bak suverene Victoria Carl, men bare drøye 40 sekunder bak tredjeplassen, som gikk til Mari Landro Svingheim fra Konnerud IL. Anna Heggen, Harestua Idrettslag / Team Scandic Inn, tok andreplassen, 1,14,90 bak Victoria Carl. 84 løpere startet i kvinneklassen.

Mali Eidnes Bakken. Foto: Privat

På herrenes 10 km stilte alle tre lokale surnadasløpere fra Team bank.no på startstreken. Både Kristoffer Berset og Olav Fugelsøy åpnet forsiktig, men gikk seg kraftig opp utover i løpet. Kristoffer ble best av de to med en 37.plass, 1.07,8 bak vinneren, Amund August Korsæth fra Trøsken Idrettslag / Team Scandic OSL. Olav Fugelsøy gikk inn til en 55.plass, mens Jonas Holten Aasbø ble nummer 77 av totalt 159 startende.

Filip Skari Nittedal Idrettslag / Team Aker Dæhlie ble nummer to, mens Eskil Skarstein Rød fra Oppegård Idrettslag / Team Swenor-Splitkon tok tredjeplassen.

Se offisielle resultater på skiforbundet sine sider.

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Norgescupen på Gålå fortsetter lørdag med sprint i fri stil.