Skal du bruke jaktradio i høst? Dette bør du vite før høstjakta

Jaktradioen er for mange en fast del av utstyret når jakta starter. Men før du tar den i bruk, må du ha kontroll på både tillatelse, kanaler og utstyr.

Før du drar ut, må du sjekke at du har nødvendig tillatelse, og vite hvilke kanaler du kan bruke. Foto: NKOM

Når jaktlaget sprer seg i terrenget, er jaktradioen nyttig for å holde kontakt, særlig der mobildekningen er lav. Men bruk av radiofrekvenser er regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt.

– Før du drar ut, må du sjekke at du har nødvendig tillatelse, og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdig programmert på radioen, betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig i Norge, sier avdelingsdirektør Espen Slette i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i en pressemelding.

Frekvenser er en begrenset ressurs

Radiofrekvenser brukes til alt fra mobilkommunikasjon og nødnett til maritim kommunikasjon, luftfart og jakt. For å unngå forstyrrelser må bruken organiseres og reguleres.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har tillatelse fra Nkom til å bruke bestemte jaktkanaler i Norge, og administrerer ordningen for bruk av disse kanalene. Informasjon om vilkår og jaktradiolisens finner du hos NJFF.

– Frekvenser er en begrenset naturressurs som mange samfunnsviktige tjenester er avhengig av. Reglene skal sørge for at radioutstyr kan brukes uten å skape forstyrrelser for andre, sier Slette.

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Ikke alle kanaler er fritt fram

Mange moderne jaktradioer leveres med et stort antall forhåndsprogrammerte kanaler. Noen av disse kan være beregnet til andre typer samband eller kanaler beregnet for bruk i andre land.

– Det er viktig å være klar over at ikke alle kanalene inne på radioen faktisk kan brukes i Norge. Bruk av feil kanal kan føre til forstyrrelser for andre brukere, sier Slette.

Er du usikker på hvilke kanaler som er tillatt, bør du undersøke dette før jakta starter.

Skal du kjøpe ny jaktradio, bør du undersøke om den er beregnet for bruk i Norge. Radioutstyr som omsettes i Norge skal oppfylle gjeldende krav og være CE-merket.

– CE-merkingen viser at produsenten erklærer at utstyret oppfyller kravene som gjelder for å kunne omsettes i EØS. Det betyr at radioen kan selges og brukes i Norge, men det betyr ikke at alle forhåndsprogrammerte kanaler kan brukes lovlig her, sier Slette.

Brukeren har selv ansvar for å forsikre seg om at utstyret brukes på tillatte frekvenser og i samsvar med gjeldende regler.

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– Kjøper du radioutstyr på nett, særlig fra en utenlandsk nettbutikk, bør du være ekstra oppmerksom. Det er du som bruker utstyret som må forsikre deg om at utstyret kan brukes lovlig i Norge, sier Slette

Sjekkliste før du drar på jakt:

Har du tillatelse? Sjekk at du har nødvendig tillatelse til å bruke jaktkanalene. Kjenner du kanalene? Finn ut hvilke kanaler tillatelsen gjelder for. Sjekk radioen. Ikke anta at alle forhåndsprogrammerte kanaler kan brukes. Vis god kanaldisiplin. Hold meldingene korte, lytt før du sender og unngå unødvendig trafikk. Kjøper du nytt utstyr? Sjekk at utstyret er beregnet for lovlig bruk i Norge, og spør forhandleren hvis du er usikker.