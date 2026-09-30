Tirsdagstur - rundtur om Stangabogen

Vi var 23 turgåere som koste oss i sola. Foto: Aud Lillegård

Denne uka ble tirsdagsturen en rundtur om Stangabogen.

Vi kjørte opp til Sætra og fortsatte etter skogvei et stykke innover marka.

Foto: Bente Svinsås

Vi starta turen i dag med ganske tett skodde, men etterhvert kom sola og det ble god temperatur.

Det var en merka sti oppover lia.

Vi passerte ei gammel løe på tur opp lia. Foto: Bente Svinsås

Høstfargene er kommet. Foto: Brit Melling

Foto: Aud Lillegård

Pause ved Mosbrunnsætra. Foto: Aud Lillegård

På retur gikk vi noe lenger ned i terrenget der det ble noe våtere og mere myr.-

Foto: Brit Melling

Foto: Brit Melling

Foto: Målfrid Romundstad Nergård

Foto: Målfrid Romundstad Nergård

Foto: Målfrid Romundstad Nergård

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Neste tur, 6. oktober, blir avslutning av sesongen på Tørsåsløa. Alle tar med litt ekstra til kaffen og det blir servert nykokt kaffe.

Oppmøte Torshall kl. 09,30 og vi kjører opp til parkeringa på toppen og går en liten runde før vi samles på Tørsåsløa.

En stor takk til alle som har vært med og gjort turene så fine gjennom sesongen.

Hilsen Brit, Bente, Målfrid og Aud.

Turstigruppa Rindal IL