Turstigruppa i Rindal IL

Gruppe turgåere poserer utendørs i skogen sammen med to hunder.
Vi var 23 turgåere som koste oss i sola.

Tirsdagstur - rundtur om Stangabogen

Aud Lillegård Aud Lillegård INNSENDT BIDRAG
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Denne uka ble tirsdagsturen en rundtur om Stangabogen.

Vi kjørte opp til Sætra og fortsatte etter skogvei et stykke innover marka.

Turgruppe på en grusvei mellom biler i et høstfarget skoglandskap.

Vi starta turen i dag med ganske tett skodde, men etterhvert kom sola og det ble god temperatur.

Det var en merka sti oppover lia.

Turgåere med sekker og gåstaver ved ei gammel høyløe i høstfarget skog.
Vi passerte ei gammel løe på tur opp lia.
Fjell og skogkledde åser med høstfarger under en overskyet himmel.
Høstfargene er kommet.
Turgruppe på vandring i et brunt og åpent fjellandskap under en lys himmel.
Vandrere utenfor en gammel trehytte i et høstlig landskap.
Pause ved Mosbrunnsætra.

På retur gikk vi noe lenger ned i terrenget der det ble noe våtere og mere myr.-

Fire turgåere står samlet i et åpent, gyllent fjellandskap.
Gyllen fjellvidde med mørk fjellrygg og blå himmel.
Bølgende, tørt gresslandskap med busker, trær og åser i det fjerne.
Ei gruppe turgåere og to hunder går over et gyllent høyfjellsområde under blå himmel.
Fire fjellvandrere går gjennom gyllent terreng foran lave fjell.

ANNONSE:

Neste tur, 6. oktober, blir avslutning av sesongen på Tørsåsløa. Alle tar med litt ekstra til kaffen og det blir servert nykokt kaffe.

Oppmøte Torshall kl. 09,30 og vi kjører opp til parkeringa på toppen og går en liten runde før vi samles på Tørsåsløa.

En stor takk til alle som har vært med og gjort turene så fine gjennom sesongen.

Hilsen Brit, Bente, Målfrid og Aud.
Turstigruppa Rindal IL

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