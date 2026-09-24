Den nye kabalen er lagt

Sivert Dombu, assisterende kommunedirektør og plan- og utviklingssjef i Rindal kommune, går av med pensjon 1. oktober. Dombu sine roller og ansvarsområder blir nå fordelt på flere personer i kommuneledelsen, samtidig som det blir gjort endringer i kommunedirektørens ledergruppe.

Sivert Dombu flankert av "gammelordfører" Ola T Heggem og ordfører Mildrid Kattem Aune på avslutningslaget som ble arrangert for Dombu i forrige uke. Foto: Mons Otnes

– Sivert har hatt en sentral og viktig rolle i kommunen i mange år, og har vært en veldig sentral medarbeider og utvikler i rindalssamfunnet. For å erstatte kompetansen og kapasiteten hans har vi valgt å fordele oppgavene på flere, sier kommunedirektør Mons Otnes.

Kommunedirektøren påpeker at det selvsagt ikke kommer overraskende at Dombu går av med pensjon, så kommuneledelsen har hatt god tid til å forberede seg på dette. Otnes forteller at de har hatt dette i bakhodet ved ansettelser i kommuneadministrasjonen de siste åra. Det har vært en prosess å bygge opp laget for å erstatte så bredt fagfelt og så lang rutine, erfaring og kompetanse som Dombu har.

Rollene fordeles på flere

Kommuneledelsen har valgt å "legge kabalen på nytt", ved å omorganisere deler av organisasjonen.

Fra 1. oktober tar Henning Andersen over rollen som assisterende kommunedirektør, i tillegg til sin nåværende stilling som økonomisjef i kommunen.

Nils Ole Evjen, som er enhetsleder for teknikk, landbruk og miljø, overtar det formelle ansvaret for planområdet, i tillegg til sin nåværende stilling. Plan- og byggesaksrådgiver Daniel Solberg overtar det utøvende planarbeidet.

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Håkon Fredriksen overtar Dombus ansvarsområde for næring og utvikling, og får med det tittelen utviklingsleder. Han blir dermed enhetsleder for næring i kommunen, hvor han vil jobbe sammen med næringsrådgiver Grete Elshaug. Fredriksen har vært ansatt som leder for kommunens Bygdevekst-prosjekt de siste åra, og er nå fast ansatt i kommunen. I tillegg til den nye rollen fortsetter han som prosjektleder for Bygdevekst, noe som henger tett sammen med næring og utvikling.

Kommunedirektør Mons Otnes og Sivert Dombu, sammen med tre av dem som nå overtar deler av Dombus roller og ansvar i kommunen. F.v. økonomisjef Henning Andersen, plan- og utviklingssjef Sivert Dombu, enhetsleder teknikk, landbruk og miljø Nils Ole Evjen, kommunedirektør Mons Otnes og plan- og byggesaksrådgiver Daniel Solberg. Foto: Sigrid Skjølsvold

Ny sammensetning av ledergruppa

Omorganiseringen i kommuneledelsen medfører også endringer i kommunedirektørens ledergruppe. Når Dombu går ut kommer Nils Ole Evjen og Lina Røen inn i ledergruppa. Evjen er, som tidligere nevnt, enhetsleder for teknikk, landbruk og miljø, mens Røen er enhetsleder for helse og omsorg i kommunen.

Vil bistå i planarbeidet

Kommunedirektøren er glad for at Sivert Dombu har sagt seg villig til å fortsette å jobbe litt for kommunen framover. Han vil da bli leid inn på deltid for å jobbe innenfor planområdet, med kommuneplanens arealdel og to store reguleringsplaner for hyttefelt som er under utarbeiding. Det gjelder Helgetunmarka Nord og Tørsetmarka Vest.

De nevnte planene er for lengst påbegynt, og Dombu skal være med og bistå fram til endelig sluttbehandling. Kommunedirektøren påpeker at dette er tre store og tunge prosesser. Det er et svært omfattende arbeid, som krever god samhandling med andre offentlige myndigheter, ikke minst Statsforvalteren, for å komme i mål. Innspill fra andre offentlige myndigheter skal balanseres mot lokale ønsker og behov, og det er ikke nødvendigvis enkelt å finne løsninger som er akseptable for alle parter.

Dombu forteller at representanter både fra politisk og administrativ ledelse og fra fagområdet i kommunen var ute på befaring i områdene for de to planlagte hyttefeltene i forrige uke, sammen med grunneiere og tre representanter fra Statsforvalteren.

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– Vi setter pris på at Statsforvalteren legger så mye i dette at de vil komme hit og se, ikke bare ta det ut fra kartet. Vi har fått innsigelser fra Statsforvalteren på det som er foreslått, så nå prøver vi å tilpasse det, og så ber vi dem om å vurdere det en gang til, sier Sivert Dombu, og fortsetter:

– Hytteplanene kommer vi nok langt med i løpet av høsten. Men kommuneplanens arealdel er en mye større prosess.

Videre forklarer han at kommunen er medeier i PlanMidt på Berkåk, som tidligere ble kalt plankontoret. PlanMidt tar en stor del av jobben med utforming av kart og dokumenter, og vurderer arealbruken opp mot nåtidens krav.

Dombu presiserer at han ikke lenger vil være ansatt i kommunen, og heller ikke ha noen myndighet, etter at han går av med pensjon. Han skal bare hjelpe til med planarbeidet, som rådgiver, og vil sende faktura på timebruken.

Stort engasjement

Sivert Dombu har ikke noe klart svar på hva han ellers vil bruke tida på som pensjonist.

– Det vet jeg ikke, for det har jeg aldri prøvd før. Så det må jeg finne ut av, sier han.

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Mons Otnes skyter inn at han ikke tror det blir en helt passiv pensjonisttilværelse.

– Sivert har et stort engasjement, og det tror jeg han vil videreføre som pensjonist også, sier han, og Dombu sier seg enig i det.

– Fortjente bevingede ord

Kommunedirektøren forteller også at det ble arrangerte et hyggelig avslutningslag for Dombu i forrige uke. Hovedpersonen selv kalte sammenkomsten humoristisk for et "minnesamvær".

– Mange medarbeidere og politikere møtte opp, og jeg vil påstå at det var veldig mange fortjente bevingede ord, smiler Otnes.

– Ja, det var aldeles i overkant, ler Dombu.

Kommunedirektøren forteller at noen i salen kunne dra historier helt tilbake til 1989. Dombu begynte nemlig å jobbe i Rindal kommune første gang høsten 1988. Han sluttet i kommunen i 1991, men kom tilbake i en ny stilling på nyåret i 2013. Det skulle bety at han har vært ansatt i Rindal kommune i bortimot 14 år i den siste runden, og i 17 år til sammen.