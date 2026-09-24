Andre verdenskrig mellom to permer

– Dette er en utfordring jeg ikke kan la være å ta, var Hans Olav Lahlum sitt svar på hvorfor han tok fatt på en så krevende oppgave som den "Den store boka om andre verdenskrig". Tirsdag denne uken fortalte han om boka til interesserte tilhørere i Rindal. Dette arrangementet var en del av Vrimmel kulturfestival, som arrangeres i ulike kommuner hvert år.

Det er krevende å få alle viktige hendelser fra andre verdenskrig, både fra Norge og verden, mellom to permer. Det er mange kilder og tema å velge i. I tillegg til at viktige hendelser skulle være med, skulle det også være en bok som passet barn fra 9-14 år. Lahlum har forsøkt å skrive en bok for yngre lesere tidligere, og traff da i målgruppen 60 år, forteller han. Med den erfaringen kan man si at det er imponerende å ta fatt på et slikt verk.

Imidlertid er Lahlum meget imponert over Rindalshuset og alle dets fasiliteter. Han sier at dette er et hus mange kan misunne rindalingene.

"Bommet" på målgruppa for ny bok

Det er Svein Sæter som i samtale med Lahlum bringer dette på banen. Boka er godt egnet for alle i aldersgruppen 9-90 år, og ikke 9-14 år som er den egentlig målgruppen, mener Sæter. Boka kan leses fra perm til perm, men kan også bruke som oppslagsverk. Under skrivingen av boka måtte forfatteren ta noen valg i form av tema og hvordan ulike hendelser skal skrives, i og med at den er beregnet på barn. Det er annerledes å skrive til barn enn voksne, forteller Lahlum. I salen var det rundt 50 oppmøtte, og ingen av dem var i aldersgruppen 9-14 år, men dette temaet engasjerer flere aldersgrupper.

Hans Olav Lahlum med bokomslaget på skjerm bak seg: "Den store boka om andre verdenskrig." Foto: Camilla Hyttebakk

I det som til nå er skrevet om andre verdenskrig, står det lite om kvinners bidrag i motstandsbevegelsen, og om deres bidrag til å holde landet i gang under okkupasjonen. Dette er ett av temaene Lahlum har fokus på. Han mener at kvinnens rolle er undervurdert.

For å velge ut innhold til boka har han brukt sin evne til å lese raskt og trekke ut det viktigste. Sæter nevner også at Lahlum er kjent for å granske sine kilder veldig nøye, noe forfatteren bekrefter. Lahlum forteller at han har fått gode tilbakemeldinger på boka til nå, og at første opplag på 5000 bøker allerede er solgt.

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Vekker følelser hos mange

I samtalen mellom Lahlum og Sæter snakker de blant annet om hvorfor krigen fenger ennå. De mener at det handler om at krigen vekker følelser i folk, også i dag. De aller fleste har besteforeldre eller noen som har hatt et forhold til krigen.

Etterkrigstiden ble for mange preget av at ingen snakket om det som hadde skjedd, og at de de yngre generasjonene ikke visste så mye om hendelsene fra krigen. Det understrekes at det er viktig at historien ikke blir glemt.

Etter andre verdenskrig ble flere personer dømt til døden for sine handlinger, noe som satte dødsstraff på dagsorden. Lahlum forteller at han er imot dødsstraff, men at hans argument for dette er noe annerledes enn mange andres:

– Ta vare på primærkilden. Det er vanskelig å intervjue noen som er død, sier han, med snert.

Hans Olav Lahlum deltar i en samtale med Svein Sæter i Attanova Foto: Camilla Hyttebakk

En blanding av humor og alvor

Noen syners kanskje krig er et for alvorlig tema til å lage humor av. De som tenker det bør høre på Lahlum, han mestrer den balansegangen på fin og treffende måte. Hans historier fra politikernes verden, fra krigsdagene, fra langt tilbake i tid og frem til nå, fører tankene over på hvilke utfordringer verden står ovenfor i dag, med krig og uroligheter.

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Bilder og illustrasjoner

USA var et av de landene som kom sent inn i krigen. De hadde tenkt at de var uangripelige i og med at de har sjø på alle kanter. Dette endret seg drastisk ved angrepet på Pearl Harbor. Boka har rike illustrasjon med både bilder og malerier. Maleriene er malt av Jannicke Hansen.

Illustratør Jannicke Hansen sin tolkning av Pearl Harbor, fra boka Foto: Camilla Hyttebakk

En del av Vrimmel kulturfestival

Lahlum tilbrakte hele dagen i Rindal og dette er tredje gangen han snakker om boken denne dagen. Tidligere på dagen hadde han vært å snakket om boken med 12-åringene, deretter med 15-åringene. Det ryktes også at han ble utfordret til å spille sjakk med noen elever på skolen. Dagen før var han i Rennebu, også som en del av Vrimmel kulturfestival. Festivalen består av 240 kulturhendelser for store og små. I år er festivalen i Flatanger, Namsos, Overhalla, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu og Rindal.

Lahlum beskriver 15-åringene i Rindal som stille, mens 12-åringene stilte mange spørsmål da han var på besøk. Spørsmålene beskrives som både med og uten relevans for boka, men han påpeker at dette er noe som gjør det spennende å snakk med barn og unge.

Foto: Lars Bakken Røen

Foto: Lars Bakken Røen Foto: Lars Bakken Røen

I forbindelse med festivalen hadde Rindal skoleogså besøk av to andre forfattere denne dagen. Dette var Hilde Hagerup som har skrevet flere ungdomsbøker, og Martin Aas som skriver barnebøker.