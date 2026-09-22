Seks personer poserer foran en mørk bakgrunn, med tre stående bak en oransje sofa.
Foran fra venstre: Magnar Bjørås, Syver Blindheim og Øyvind Blindheim. Bak fra venstre: Tove Karin Halse Lervik, Lilly Gunn Nyheim og Liv Botten,

Storstilt markering av Alzheimerdagen i Surnadal

Over 260 personer fylte Storstuå mandag kveld da de lokale demensforeningene i Surnadal og Halsa inviterte til markering av Alzheimerdagen. Med musikalske innslag fra Demenskoret og sterke faglige foredrag, ble kvelden en lærerik og verdig opplevelse.

Eldbjørg Berset Eldbjørg Berset Skribent
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Kvelden ble vakkert innledet av det lokale demenskoret Heimklang, akkompagnert av Bernt Bøe. Den stemningsfulle opptredenen høstet stor begeistring, og lederen for Surnadal demensforening og helselag, Liv Botten, var raskt ute med å rette en stor takk til koret.

Deltaker står og taler foran et kor på en scene.
Demenskoret Heimklang

Publikum fikk lytte til personlige og engasjerende innlegg fra Syver Blindheim, Øyvind Blindheim, Merete Haugen og Robert Nergård. I tillegg hadde Magnar Bjørås, professor ved Oslo universitetssykehus og NTNU, turen for å dele sin fagkunnskap. Det var tydelig at det varierte programmet traff blink. Både arrangørene og de fremmøtte kunne glede seg over en både lærerik, verdig og samlende kveld i Storstuå.

Latter og alvor hånd i hånd

Foredragsholder med briller gestikulerer på en mørklagt scene.
Magnar Bjørås, Professor ved Oslo Universitetssykehus og NTNU.

Syver Blindheim, som har diagnosen barnedemens, og hans far Øyvind klarte å fylle salen med både latter og ettertanke  under sin opptreden. Med en god dose lun humor fanget duoen salen fra første stund. Flere ganger fikk forsamlingen dra på smilebåndet da de fikk servert private videosnutter fra scenen. Publikum fikk blant annet med Syver ut i skiløypa, og fikk se et friskt svev fra stupetårnet. I tillegg fremførte Øyvind et par dikt.

To scenekunstnere på en belyst scene med sofa, høyttaler og mørke scenetepper.
Syver og Øyvind Blindheim gav oss både smil om munnen og refleksjoner til ettertanke

Det ble en kveld der med sterke kontraster, og hvor publikum gikk ut i kveldsmørket med både smil om munnen og refleksjoner til ettertanke.

Far og sønn holder sammen i tykt og tynt.
Sofaprat mellom Magnar Bjørås Merete Haugen og Robert Nergård om sønnen Mikkel sin sjeldne, arvelige muskelsykdom.
Familie med positivitet i fokus: Lydia, Ylva, Syver og Øyvind Blindheim.
Smilende ung mann holder en bok ved et bord i et bibliotek.
Publikum fikk anledning til å kjøpe Øyvind Blindheim sin nye bok.
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