Storstilt markering av Alzheimerdagen i Surnadal

Over 260 personer fylte Storstuå mandag kveld da de lokale demensforeningene i Surnadal og Halsa inviterte til markering av Alzheimerdagen. Med musikalske innslag fra Demenskoret og sterke faglige foredrag, ble kvelden en lærerik og verdig opplevelse.

Foran fra venstre: Magnar Bjørås, Syver Blindheim og Øyvind Blindheim. Bak fra venstre: Tove Karin Halse Lervik, Lilly Gunn Nyheim og Liv Botten, Foto: Eldbjørg Berset

Kvelden ble vakkert innledet av det lokale demenskoret Heimklang, akkompagnert av Bernt Bøe. Den stemningsfulle opptredenen høstet stor begeistring, og lederen for Surnadal demensforening og helselag, Liv Botten, var raskt ute med å rette en stor takk til koret.

Demenskoret Heimklang Foto: Eldbjørg Berset

Publikum fikk lytte til personlige og engasjerende innlegg fra Syver Blindheim, Øyvind Blindheim, Merete Haugen og Robert Nergård. I tillegg hadde Magnar Bjørås, professor ved Oslo universitetssykehus og NTNU, turen for å dele sin fagkunnskap. Det var tydelig at det varierte programmet traff blink. Både arrangørene og de fremmøtte kunne glede seg over en både lærerik, verdig og samlende kveld i Storstuå.

Latter og alvor hånd i hånd

Magnar Bjørås, Professor ved Oslo Universitetssykehus og NTNU. Foto: Eldbjørg Berset

Syver Blindheim, som har diagnosen barnedemens, og hans far Øyvind klarte å fylle salen med både latter og ettertanke under sin opptreden. Med en god dose lun humor fanget duoen salen fra første stund. Flere ganger fikk forsamlingen dra på smilebåndet da de fikk servert private videosnutter fra scenen. Publikum fikk blant annet med Syver ut i skiløypa, og fikk se et friskt svev fra stupetårnet. I tillegg fremførte Øyvind et par dikt.

Syver og Øyvind Blindheim gav oss både smil om munnen og refleksjoner til ettertanke Foto: Eldbjørg Berset

Det ble en kveld der med sterke kontraster, og hvor publikum gikk ut i kveldsmørket med både smil om munnen og refleksjoner til ettertanke.