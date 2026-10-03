Fullt fortjent trepoenger på Syltøran

Surnadal IL snudde rekken med tap og tok en sterk 3-2 seier mot Averøykameratene på Syltøran lørdag.

Her er det klart for 2-0 til Surnadal. Sindre Hyldbakk Kvande er gjennom og får lagt inn til Anders Trønsdal Røen som setter ballen i mål. Foto. Bård Inge Romundstad

Surnadal IL sine fire siste kamper i 4.divisjon har endt med tap, og derfor var det nok knyttet stor spenning til om hjemmelaget skulle klare å snu trenden mot Averøykameratene på Syltøran lørdag. Før kampen lå AK på sjetteplass på tabellen med 28 poeng, to poeng foran Surnadal IL på plassen bak.

Surnadal IL tok initiativer fra start, og allerede etter fire minutter brøt de AK sitt spill på midtbanen, og Sander Smevoll spilte fri Mads Georg Avset Sjøflot som varr nær ved å gi hjemmelaget ledelsen. Utover i første omgang var det Surnadal som skapte de få sjansene som var, men scoring ble det ikke før Petter Blekken Melkild satte ballen utagbart i mål bak AK sin målvakt etter et hjørnespark. Da var det gått 37 minutter av omgangen. Surnadal IL fikk en scoring annullert for offside minuttet før pause, og lagene gikk dermed i garderoben med en 1-0 ledelse til Surnadal IL.

Petter Blekken Melkild gir Surnadal IL ledelsen 1-0 Foto. Bård Inge Romundstad

I andre omgang dominerte Surnadal banespillet fullstendig, og hjemmelaget økte raskt ledelsen etter at Sindre Hyldbakk Kvande kom gjennom på sin høyrekant,og fikk lagt inn til Anders Trønsdal Røen, som satte ballen i mål fra kloss hold. Utover i andre omgang kom hjemmelaget stadig gjennom AKs forsvar, og hadde tre-fire store sjanser til å øke ledelsen.

Sindre Hyldbakk Kvande var stadig gjennom på Surnadal IL sin høyre kant i andre omgang. Foto: Bård Inge Romundstad

I stedet var det AK som reduserte til 2-1 sju minutter før slutt. Surnadal IL svarte nesten umiddelbart, og økte ledelsen til 3-1 da Frikk Haugland Talgø headet ballen i mål fra femmeteren etter innlegg fra Håkon Bredesen.

Dette så lenge ut til å ble det endelige resultatet, men i siste spilleminutt reduserte AK nok en gang og fastsatte sluttresultatet til 3-2 til Surnadal. Etter spill og sjanser, en fullt fortjent seier som gjerne kunne vært større.

Frikk Haugland Talgø økte Surnadals ledelse til 3-1 Foto: Bård Inge Romundstad

Med tre poeng mot AK byttet lagene plass på tabellen, og Surnadal IL ligger nå på sjetteplass med 29 poeng. Til helgen venter Smøla/Aure på Aure kunstgras.

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Sander Smevoll ble kåret til dagens SpareBank 1 Nordmøre SIL-gutt. Foto: Bård Inge Romundstad

Se fotballforbundets nettsider for kampdetaljer og tabeller, og kamptråd på Surnadal IL Fotball sine Facebooksider.