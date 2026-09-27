Slo Stjørdals - Blink 2 etter pangstart på Rinnvollen

Rindal IL fortsetter den gode høstsesongen med sju seire av åtte mulige i høstsesongen og beholder tredjeplassen på 4.divisjonstabellen.

Rindal IL tok Stjørdals-Blink 2 fullstendig på senga og satte inn to mål før fem minutter var spilt på Rinnvollen søndag. Daniel Hagen Eide ble frispilt på kant etter tre spilte minutter, og la inn foran mål hvor Magnar Reitan enkelt kunne bredside ballen i mål. Minuttet etter var det samme hovedpersoner som stod bak 2-0. Magnar Reitan satte ballen utagbart i mål bak Stjørdals - Blink 2 sin keeper etter pasning fra Daniel Hagen Eide.

Rindal IL fortsatte å presse, og etter 11 minutter var det Ola Stokke som spilte frem Daniel Hagen Eide, som satte ballen mellom beina på keeper og i mål. Da samme mann sju minutter senere satte inn 4-0 etter kriging foran Stjørdals - Blinks mål, var det nok mange av de rundt hundre tilskuerne som øynet håp om en skikkelig storseier.

Etter 4-0 målet jevnet kampen seg imidlertid noe ut. Rindal IL fortsatte å dominere banespillet og hadde de fleste sjansene, men flere mål ble det ikke før Stjørdals-Blink 2 reduserte til 4-1 på straffespark åtte minutter før pause.

Hjemmelaget var farlig frempå også flere ganger i første omgang. Foto: Bård Inge Romundstad

Andre omgang bar preg av mye kriging, og ingen av lagene fikk til særlig mye godt spill. Begge lag hadde sjanser til å score, men da dommer Lars Emil Hjelting Evjen blåste av for full tid, stod det fremdeles 4-1 på resultattavla. Etter spill og sjanser i første omgang var det et riktig resultat.

Fra en av Rindal IL sine sjanser i andre omgang Foto: Bård Inge Romundstad Foto: Bård Inge Romundstad

Rindal IL beholder etter kampen tredjeplassen på tabellen bak Lade Ballklubb og Tynset. Orkanger IF tapte lørdag sin kamp mot Lade Ballklubb, og ligger seks poeng bak på fjerdeplass, men med en kamp mindre spilt.

Neste helg møter Rindal IL Heimdal på Heimdal stadion.

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Se fotballforbundets nettsider for kampfakta og Rindal IL Fotball sine Facebooksider for kamptråd og video av scoringene.