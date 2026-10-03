Sliteseier mot Heimdal

Rindal IL fortsatte den gode høstsesongen med 2-1 over Heimdal og befestet med det plassen i tabelltoppen.

Rindal IL tok nok en seier i 4.divisjon, med 2-1 over Heimdal lørdag. Her feires 1-0 målet til Jørgen Gjerstad Foto: Øyvind Dalen / Rindal Il Fotball

Rindal IL sitt herrelag i 4.divisjon møtte Heimdal på kunstgresset på Heimdal stadion lørdag. Rindal IL stod før kampen med sju seire og ett enslig tap mot serieleder Tynset i høstsesongen, og med en trygg plassering på øverste del av tabellen før de tre siste kampene.

Det ble en målløs førsteomgang på Heimdal stadion. Foto: Øyvind Dalen / Rindal IL Fotball

Heimdal startet best i det som ble en jevnspilt og sjansefattig førsteomgang, skriver Rindal IL Fotball på sine Facebooksider. Det blr ingen scoringer i første omgang, og lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Ola Stokke, Torstein Heggem og Geir Magne Glåmen i Rindal IL sitt forsvar Foto: Øyvind Dalen / Rindal IL Fotball

Etter fem minutter i andre gang smalt det ! Jørgen Gjerstad satte en kanonkule av et frispark via tverrligger og i mål fra vel 20 meters hold og Rindal IL tok ledelsen 1-0.

Dette så lenge ut til å bli kampens eneste scoring, men fire minutter før slutt fikk Rindal IL straffespark etter at Martin Fjerstad Bolme ble taklet i det han skulle avslutte. Straffesparket satte Geir Magne Glåmen sikkert i mål.

Martin Bolme Fjerstad skaffet straffesparket som ga Rindal 2-0 ledelsen Foto: Øyvind Dalen / Rindal IL Fotball

På overtid fikk Heimdal inn en redusering til 2-1, noe som ga ny spenning i kampen, men resultatet holdt seg kampen ut, og Rindal IL kunne innkassere tre nye poeng.

Rindal IL beholder med det tredjeplassen på tabellen, bare ett poeng bak Lade Ballklubb som måtte ta til takke med bare ett poeng mot Hitra/Frøya sist torsdag. Nå gjenstår bare to kamper, hjemme mot Lånke beste helg før de avslutter mot Trønder-Lyn borte 17. oktober.

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Se kamptråd på Rindal IL Fotball sine Facebooksider og kampdetaljer på fotballforbundets nettsider.