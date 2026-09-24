Årets kanskje triveligste juleshow er tilbake

Sigve Holten er ny mann på laget når Merry Fu**ing Christmas går av stabelen for åttende gang.

Det blir alt fra Jokke & Valentinerne og CC Cowboys til Sigrid og Ina Wroldsen når SKUV er klare med nytt juleshow siste helga i november. Dette skriver SKUV i ei pressemelding.

Siden oppstarten i 2017 har Merry Fu**ing Christmas etablert seg som en juletradisjon for mange, og selv om innholdet også i år er flunkende nytt, er suksessoppskriften den samme.

På scenen i Storstuå i Surnadal kulturhus 27. og 28. november står nemlig lokale sangere, musikere, dansere og revyartister, mer enn klare til å skape gode opplevelser og toppstemning.

Ny av året er Sigve Holten. 18-åringen spiller til daglig i det lokale bandet Bøgge Z, og med Holten og Ola Langli på plass er antallet gitarister doblet fra i fjor.

Sigve Holten er ny mann på laget i Merry Fu**ing Christmas. Arkivfoto: Sigrid Skjølsvold

– Det er viktig for oss å gi unge, talentfulle musikere sjansen, så vi er veldig glade for å ha med Sigve på laget. Han er en knakende god gitarist og en veldig fin fyr. Og dette betyr jo også at vi har styrket oss voldsomt i både diskos, slegge og kulestøt, smiler SKUV-styreleder Øystein Hjelle Bondhus, med henvisning til at multitalentet Holten også er juniorlandslagsutøver i friidrett.

I tillegg til Holten og Langli består bandet av halsalendingen Peder Vaagland på tangenter, rindalingen Olav Nergård Tørset på slagverk og bassist Sondre Skogseth fra Surnadal. På vokal får publikum et gledelig gjensyn med Ida Mo, Ann Iren Pettersen Dyrli, Hedda Moen Gjerstad, Karstein Mauset og Pål Sæther, som alle leverte til 20 i stil i fjor.

Dansekompaniet fra Surnadal og Rindal kulturskole er som alltid med på å heve forestillingen, og det samme gjør tre lokale humorister i eliteklassen: Innimellom sangene blir det nemlig gjensyn med Olav Mogstad, Håkon Solem og Eirik Nordvik.

Som alltid settes det forrykende showet profesjonelt sammen av produsent Rune Dalager.

SKUV har med Merry Fu**ing Christmas etablert en tradisjon med å lage en juleforestilling med et litt annerledes innhold enn det klassiske julerepertoaret. Jula er en høytid for raushet og inkludering, og dette gir naturligvis også rom for julekonserter og -show i de fleste former.

– Her får man mange kjente og noen litt mer ukjente juleklassikere, og med humoristiske innslag underveis blir det en løs og ledig halvannen time med topp juleunderholdning. For folk som skal på julebord disse kveldene er dette et utmerket vorspiel, men forestillingen er naturligvis åpen for folk som ikke skal på julebord også, sier Bondhus.

Alt overskudd går, som alltid, uavkortet til SKUV sitt arbeid med å bygge opp en arena for lokale kulturutøvere.

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Billett kr 420,-

Billettsalget starter 24. september og billetter kan kjøpes på kulturhuset eller på www.surnadal kulturhus.no.