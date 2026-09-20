"Vrimmel" fyller Rindal med kultur

Fra forfattermøte med Hans Olav Lahlum til New Orleans-konsert: Vrimmel kulturfestival byr på både åpne og mer lukkede arrangementer gjennom hele hele uka.

Vrimmel kulturfestival i Rindal går fra tirsdag 22. september til søndag 27. september, og er spekket med arrangement. Noen åpne og noen i mer lukket forum.

"Bokbad" med Hans Olav Lahlum og Svein Sæter

– Nå nærmer vi oss oppstart på Vrimmel kulturfestival, sier Morten Møller, kulturleder i Rindal kommune, før han fortsetter:

– Da vil det være en mange arrangementer i Rindal, noen åpne og noen mer lukkede interne arrangement. Vi starter tirsdag 22. september, da er det en stor dag på Rindal skole, med Fagbokfestivalen Mimes Brønn, hvor alle klassetrinn ved Rindal skole får besøk av en forfatter.

Dagen avsluttes med et åpent arrangement med Hans Olav Lahlum. Arrangement er lagt opp som et bokbad, eller en samtale med vår lokale litterære historiker, Svein Sæter.

Hans Olav Lahlum vil holde et åpent foredrag på kveldstid, med utgangspunkt i boka si «Den store boken om andre verdenskrig" Foto: Agnete Brun

Svein Sæter Foto: Anita Land

Folkedans og musikalske drama

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Vrimmel fortsetter med skole- og barnehage tilbud utover i uka, kan Møller videre fortelle. Onsdag er det et folkedanskurs for ungdomstrinnet, samt at det er en institusjons-konsert på Rindal helsetun med ei gruppe fra med Nord Universitet på Levanger.

– Konserten er kalt "Twist", og tar for seg god gammel musikk. Tilbudet er i utgangspunktet for dagtilbud og beboere ved institusjonen, men konserten vil også være åpen for andre interesserte, forteller Morten Møller.

På torsdag vil det være barnehage-besøk, også fra Nord Universitet, med to oppsetninger av det musikalske dramaet "Jarle Hare i lydskogen", både i Bolme og Øvre Rindal barnehage. Torsdagen avsluttes med en kafékonsert på 3 Venner med visepopgruppa Pocus som fremfører "Cabaret fra Hjortens dager"

Musikkgruppa Pocus Foto: Trøndelag fylkeskommune

Dataspill og arbeidplasskonsert

Fredag fortsetter med workshop ved Rindal skole med det kulturelle skolesekktilbudet "Klar, ferdig, spill", som går ut på å lage et dataspill.

Videre på fredag er det en arbeidsplasskonsert i lagerhallen hos Rindalslist, som er for alle bedrifter i Bjerginn industriområde. På kvelden på fredag vil det være et tilbud til ungdomsskoleelevene om å være med på en dansefest i Rennebu, som en oppfølger til folkedanskurset.

Quiz-konsert - både for hjerne og hjerte

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– Lørdag er det Quiz-konsert i Torshall med brassbandet Quintus. Konserten splittes med ulike Quiz-bolker. Litt om musikk, med også om helt andre ting, forteller Møller før han legger til:

– En "kombo" mellom hjerne og hjerte.

Brassbandet Quintus kommer til Vrimmel kunstfestival i Rindal Foto: Trøndelag fylkeskommune

Brasskonsert med gospelsolist

Vrimmel kulturfestival avsluttes søndag med konserten «En kveld i New Orleans» i Rindal med brassbandet "Quintus" og gospelsangeren Tricia Bouttè.

– Den er vi veldig spente på, sier Møller og fortsetter:

– Slike konserter har vi svært sjelden her i Rindal. Den gleder vi oss til og vi håper at mange benytter anledningen til å få med seg den.

Gospelsangeren Tricia Boutte kommer til konserten i Rindal kirke søndag Foto: Trøndelag Fylkeskommune

Fri inngang

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Alle forstillinger har fri inngang, med unntak av arrangementet med Hans Olav Lahlum. Der kan du gå inn gratis, eller betale 100 eller 200 kroner, ut fra egen lommebok og eget ønske.

Konserten søndag arrangeres i samarbeid med Arena:kirke.

Alle de åpne arrangementene er lagt ut på Kulturboksen.