"Vrimmel" fyller Rindal med kultur
Fra forfattermøte med Hans Olav Lahlum til New Orleans-konsert: Vrimmel kulturfestival byr på både åpne og mer lukkede arrangementer gjennom hele hele uka.
Vrimmel kulturfestival i Rindal går fra tirsdag 22. september til søndag 27. september, og er spekket med arrangement. Noen åpne og noen i mer lukket forum.
"Bokbad" med Hans Olav Lahlum og Svein Sæter
– Nå nærmer vi oss oppstart på Vrimmel kulturfestival, sier Morten Møller, kulturleder i Rindal kommune, før han fortsetter:
– Da vil det være en mange arrangementer i Rindal, noen åpne og noen mer lukkede interne arrangement. Vi starter tirsdag 22. september, da er det en stor dag på Rindal skole, med Fagbokfestivalen Mimes Brønn, hvor alle klassetrinn ved Rindal skole får besøk av en forfatter.
Dagen avsluttes med et åpent arrangement med Hans Olav Lahlum. Arrangement er lagt opp som et bokbad, eller en samtale med vår lokale litterære historiker, Svein Sæter.
Folkedans og musikalske drama
Vrimmel fortsetter med skole- og barnehage tilbud utover i uka, kan Møller videre fortelle. Onsdag er det et folkedanskurs for ungdomstrinnet, samt at det er en institusjons-konsert på Rindal helsetun med ei gruppe fra med Nord Universitet på Levanger.
– Konserten er kalt "Twist", og tar for seg god gammel musikk. Tilbudet er i utgangspunktet for dagtilbud og beboere ved institusjonen, men konserten vil også være åpen for andre interesserte, forteller Morten Møller.
På torsdag vil det være barnehage-besøk, også fra Nord Universitet, med to oppsetninger av det musikalske dramaet "Jarle Hare i lydskogen", både i Bolme og Øvre Rindal barnehage. Torsdagen avsluttes med en kafékonsert på 3 Venner med visepopgruppa Pocus som fremfører "Cabaret fra Hjortens dager"
Dataspill og arbeidplasskonsert
Fredag fortsetter med workshop ved Rindal skole med det kulturelle skolesekktilbudet "Klar, ferdig, spill", som går ut på å lage et dataspill.
Videre på fredag er det en arbeidsplasskonsert i lagerhallen hos Rindalslist, som er for alle bedrifter i Bjerginn industriområde. På kvelden på fredag vil det være et tilbud til ungdomsskoleelevene om å være med på en dansefest i Rennebu, som en oppfølger til folkedanskurset.
Quiz-konsert - både for hjerne og hjerte
– Lørdag er det Quiz-konsert i Torshall med brassbandet Quintus. Konserten splittes med ulike Quiz-bolker. Litt om musikk, med også om helt andre ting, forteller Møller før han legger til:
– En "kombo" mellom hjerne og hjerte.
Brasskonsert med gospelsolist
Vrimmel kulturfestival avsluttes søndag med konserten «En kveld i New Orleans» i Rindal med brassbandet "Quintus" og gospelsangeren Tricia Bouttè.
– Den er vi veldig spente på, sier Møller og fortsetter:
– Slike konserter har vi svært sjelden her i Rindal. Den gleder vi oss til og vi håper at mange benytter anledningen til å få med seg den.
Fri inngang
Alle forstillinger har fri inngang, med unntak av arrangementet med Hans Olav Lahlum. Der kan du gå inn gratis, eller betale 100 eller 200 kroner, ut fra egen lommebok og eget ønske.
Konserten søndag arrangeres i samarbeid med Arena:kirke.
Alle de åpne arrangementene er lagt ut på Kulturboksen.
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Vrimmel kulturfestival: Åpne arrangement
Tirsdag klokken 19.00: Åpen litteraturkveld og bokbad med Hans Olav Lahlum i Attanova "Den store boken om andre verdenskrig". Med Svein Sæter som "bokbader".
Onsdag klokken 11.00: Konsert med Nord Universitet "Twist" ved Rindal helstun.
Torsdag klokken 19.00: Åpen kafékonsert på 3 Venner med visepopgruppa Pocus "Cabaret fra Hjortens dager"
Lørdag klokken 19.00-21.00: Quizkonsert med Quintus i Torshall. Kombinert Quizkveld med konsert.
Søndag kl.18:00: Konsert i Rindal kirke med brassbandet Quintus og solist Tricia Bouttè. «En kveld i New Orleans».