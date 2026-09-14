Vil du jobbe i Surnadal kommune?

Vi har eit kontinuerleg behov for dyktige medarbeidarar som ønskjer å bidra til gode helse- og omsorgstenester. Vi har både faste stillingar, vikariat, helgestillingar og behov for medarbeidarar på natt.

Vi søkjer etter:

Sjukepleiarar

Vernepleiarar

Helsefagarbeidarar

Vikarar og helgevikarar

Andre med relevant helse- og sosialfagleg utdanning

Hos oss får du:

Faglege utfordringar og utviklingsmoglegheiter

Eit inkluderande og tverrfagleg arbeidsmiljø

Moglegheit til å påverke eigen arbeidskvardag

Varierte arbeidsoppgåver

Ei viktig rolle i tenestene til innbyggjarane i Surnadal

Vi behandlar søknader fortløpande og oppmodar deg om å søkje sjølv om det ikkje er utlyst ei konkret stilling som passar deg akkurat no.

Vi ønskjer også å kome i kontakt med deg som vurderer å flytte til Surnadal og som har kompetanse innan helse og omsorg.

Ledige stillingar finn du her: https://surnadal.easycruit.com/

Velkomen som søkjar til Surnadal kommune!