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Vil du jobbe i Surnadal kommune?

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Vi har eit kontinuerleg behov for dyktige medarbeidarar som ønskjer å bidra til gode helse- og omsorgstenester. Vi har både faste stillingar, vikariat, helgestillingar og behov for medarbeidarar på natt.

Vi søkjer etter:

  • Sjukepleiarar

  • Vernepleiarar

  • Helsefagarbeidarar

  • Vikarar og helgevikarar

  • Andre med relevant helse- og sosialfagleg utdanning

Hos oss får du:

  • Faglege utfordringar og utviklingsmoglegheiter

  • Eit inkluderande og tverrfagleg arbeidsmiljø

  • Moglegheit til å påverke eigen arbeidskvardag

  • Varierte arbeidsoppgåver

  • Ei viktig rolle i tenestene til innbyggjarane i Surnadal

Vi behandlar søknader fortløpande og oppmodar deg om å søkje sjølv om det ikkje er utlyst ei konkret stilling som passar deg akkurat no.

Vi ønskjer også å kome i kontakt med deg som vurderer å flytte til Surnadal og som har kompetanse innan helse og omsorg.

Ledige stillingar finn du her: https://surnadal.easycruit.com/

Velkomen som søkjar til Surnadal kommune!

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