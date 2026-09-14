ANNONSE:
Vil du jobbe i Surnadal kommune?
Vi har eit kontinuerleg behov for dyktige medarbeidarar som ønskjer å bidra til gode helse- og omsorgstenester. Vi har både faste stillingar, vikariat, helgestillingar og behov for medarbeidarar på natt.
Vi søkjer etter:
Sjukepleiarar
Vernepleiarar
Helsefagarbeidarar
Vikarar og helgevikarar
Andre med relevant helse- og sosialfagleg utdanning
Hos oss får du:
Faglege utfordringar og utviklingsmoglegheiter
Eit inkluderande og tverrfagleg arbeidsmiljø
Moglegheit til å påverke eigen arbeidskvardag
Varierte arbeidsoppgåver
Ei viktig rolle i tenestene til innbyggjarane i Surnadal
Vi behandlar søknader fortløpande og oppmodar deg om å søkje sjølv om det ikkje er utlyst ei konkret stilling som passar deg akkurat no.
Vi ønskjer også å kome i kontakt med deg som vurderer å flytte til Surnadal og som har kompetanse innan helse og omsorg.
Ledige stillingar finn du her: https://surnadal.easycruit.com/
Velkomen som søkjar til Surnadal kommune!