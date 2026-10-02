Byggesaksbehandling i fokus

Onsdag denne uken inviterte Rindal Næringsforum til lunsjmøte i lokalen til Rindal Næringspark. Hovedtemaet for dagen var byggesaksbehandling, hvor Daniel Solberg, som er nytilsatt byggesaksbehandler i Rindal kommune, orienterte om prosessene rundt byggesaksbehandling.

Stedfortredende leder i Rindal Næringsforum, Ingrid Kvam Moen, ønsket velkommen og orienterte om planene for de kommende lunsjmøtene. Neste møte er planlagt avholdt 18. november. Her vil legekontoret komme og orientere om den nye sykemeldings-ordningen, samt at S-nett vil orientere om El-tilsyn og internkontroll.

Kjernekraft på agendaen over nyttår

20. januar vil NAV komme og orientere om hva de kan bistå med ute i bedriftene, og det planlegges også med en orientering fra Trondheimsleia Kjernekraft AS rundt kjernekraft. Dette vil bli et ettermiddags- kveldsmøte i månedsskiftet januar / februar. Her vil også representanter fra Heim kommune delta.

Moen oppfordret også medlemsbedriftene til å melde inn aktuelle tema til lunsjmøtene.

God dialog er viktig i byggesaksbehandling

Dagens hovedtema var byggesaksbehandling, hvor Daniel Solberg fra Rindal kommune orienterte om kommunens forventninger til bedriftene i den sammenheng, herunder forløpet i byggesaker, om hva som er søknadspliktig og krav om ansvarlig søker.

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Hovedoppgavene til kommunen er å påse at ansvarsområdene er ansvarsbelagt, vurdere forholdet til andre myndigheter og interesseområder og ajourhold av dokumentasjon. Privatrettslige forhold er ikke innenfor kommunens oppgaver.

Solberg orienterte også om hvordan bygesaksbehandlingen forholder seg til det gjeldende planverket som kommuneplanens arealdel, områdereguleringer og detaljerte reguleringsplaner.

Videre orienterte Solberg også om dispensasjons-søknader. Det kan søkes om dispensasjon fra arealplaner og tekniske krav, men ikke fra saksbehandlingsregler.

Avslutningsvis nevnte Solberg at det er lønnsomt å levere digitale søknader, og viktig å ha gode rutiner for søknad om ferdigattester, og at god dialog er viktig. Mange saker kunne vært løst enklere med god kommunikasjon.

Nye roller og boligmesse i Trondheim

Rindal kommune, ved Sivert Dombu, orienterte videre om ny rolle- og ansvarfordeling i Rindal kommune fra 1.oktober. Les mer om dette i en tidligere artikkel i Trollheimsportem.

Rindal kommune deltar på Boligmessa i Trondheim 2.- 4 oktober. I tilleg til representanter fra kommunen deltar også representanter fra hytteutbyggere i Rindal, Rindalslist og Bergmoen snekkerverksted. Interesserte kan finne fribilletter på boligsmessa sine nettsider.

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Djupdalsbrua

Byggesøknaden for ny bru over Djupdalen mellom Mjohølen og Rindal sentrum er godkjent, og det tas sikte på byggestart før nyttår.