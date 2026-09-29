Vikariat som kontaktperson i barneverntjenesta

Ved Indre Nordmøre barneverntjeneste har vi ledig vikariat som kontaktperson i 100% stilling.

Det kan bli aktuelt å tilsette i to vikariat. Vikariata varer i eit år.

Barneverntjenesta består av kommunane Surnadal, Rindal, Tingvoll og Surnadal.

Surnadal kommune er vertskommune og tenesta er organisert med kontorstader både i Sunndal og Surnadal.

Vi er organisert i tre team, der kvart team har eigen teamleiar.

Eit team i Sunndal og eit i Surnadal arbeider med avklaring av meldingar, undersøkingar og hjelpetiltak for barn som bur heime.

Eit team arbeider med tilsyn-, hjelpe- og omsorgstiltak for barn som bur utanfor heimen.

Arbeidsoppgåver i stilling som kontaktperson:

saksbehandling etter lov om barnevern

systematisk arbeid for å sikre framdrift i dei sakene ein har hovudansvar for, i nært samarbeid med andre

utstrakt kontakt med barn og foreldre/foresatte, der medverknad blir vektlagt

fokus på veiledning og endringsarbeid i samarbeid med familien og nettverket

forberede, gjennomføre og følge opp saker i barnevern- og helsenemda og andre rettsinstansar

Kvalifikasjonar:

utdanning som barnevernspedagog eller sosionom, ønskeleg med relevant mastergrad

anna bachelorgrad kan bli vurdert om ein har vidareutdanning eller master som er relevant for arbeidet i barnevernet

gjerne ha barnevernfagleg arbeidserfaring

du må ha førarkort kl.B og kunne disponere eigen bil, men vi har tenestebilar tilgjengeleg

det er krav om tilfredsstillande politiattest som ikkje er eldre enn 3 månader

Personlege eigenskapar og fortrinn som er viktige i stillinga:

å kunne arbeide sjølvstendig og strukturert, m.a med tanke på tidsfrister

vere god på å få i gang kommunikasjon og evne til å få til samarbeid

kunne stå i pressa situasjonar over tid og vere i stand til å handtere følelsesmessige påkjenningar

framstå som trygg og sikker i barnevernfaglege vurderingar

vere vennleg og imøtekomande, men samtidig vere tydeleg og ha evne til gjennomføring

kunne løfte blikket og tenkje heilheitleg

å ha evne til god muntleg og skriftleg framstillingsevne er sentralt med tanke på dialog, god

kommunikasjon og dokumentasjon i alle sider av arbeidet

Ved tilsetting blir det gjort ei samla vurdering av krava til kvalifikasjonar, personlege eigenskapar og tilbakemeldingar frå referanserpersonar.

Aktuelle søkarar blir kalla inn til samtale.

Hos oss i Indre Nordmøre barneverntjeneste får du:

Faglege utfordringar og gode vilkår for personleg utvikling i eit sterkt fagmiljø.

Vi har gode pensjons- og forsikringsordingar, kommunale tilsettingsvilkår og lønn med utgangspunkt i tariff.

Vi kan innvilge flyttegodtgjersle etter reglane i personalplanen.

Søknadsfrist: 20.10.2026