Trollheimen ride og kjørelag 

Kusk i vogn med brun hest på ridebane foran tilskuere og høstfargede trær.
Madicken Eide Svinsås kjørte vogn med fjordhest.

Stor oppslutning om jubileum og aktivitetsdag på Nymoen

Sist helg feiret Trollheimen ride og kjørelag sitt 25-årsjubileum med aktivitetsdag ved ridehallen på Nymoen.

Redaksjonen, Trollheimsporten
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Mange tok turen innom og koste seg med forskjellige aktiviteter.

Det var snorklipping for nytt gjerde, bygget med flotte MøreRoyal-materialer levert av Talgø. Skrøvseth Graving og Transport AS utførte gravearbeid for å få ferdig gjerdet til jubileet, og mange medlemmer stilte opp på dugnad, forteller Ella Gravvold, som er leder i ride og kjørelaget.

Smilende kvinne bak en dekorert jubileumskake under et telt i solskinn.
Liv Dalsegg fra Sparebank 1 Nordmøre med kake fra banken i anledning jubileet.

Det var flere demonstrasjoner av hestekjøring og ridning på ridebanen, og Dørum Trav og tren var på plass med flere travponnier.

Brun hest og person på en gruslagt ridebane foran en skog.
Vegard Eliassen demonstrerte tømmerkjøring.
Rytter på brun hest ved siden av en vogn med lys hest og kusk på en ridebane.
Ponnitrav og monteridning. Anne Line Dørum og Lise Gravvold.
Hester, ryttere og publikum på en grusbane ved skogkledde åser.
Ryttere på hester trener på en sandlagt ridebane omgitt av trær.
Silje Husby (Stall Aasbø) og elever demonstrerte en ridetime.

Det ble arrangert loddsalg med mange fine premier, både hjemmelaget og premier fra lokale bedrifter. Ella Gravvold understreker at klubben setter stor pris på loddpremiene de får. Hun berømmer også alle som bidrar med dugnadsinnsats for å gjennomføre arrangementer som dette.

Markedsbod under telt med klær, bøker, brosjyrer og småvarer på flere bord.
Stort premiebord.
Åpen mørk sekk med brunt papir, mørkt innhold og håndskrevet lapp utendørs.
Gratis smaksprøver på kraftfor fra klubbens gode sponsor Røv Mølle.
Brun hest beiter på et inngjerdet jorde foran en rød låve.
Bingo: Her kan man satse på hvilken rute man tror hestene skiter i.
Dekorert diplom for fullført pussekurs med hester og stelleutstyr.
Diplom for hestestell.

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Klubbens sponsor Norsk Kvalitetsmat leverte bacalao til medlemsbanketten.

– Verdens beste bacalao! er tilbakemeldingen fra klubben.

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