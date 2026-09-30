Trollheimen ride og kjørelag
Stor oppslutning om jubileum og aktivitetsdag på Nymoen
Sist helg feiret Trollheimen ride og kjørelag sitt 25-årsjubileum med aktivitetsdag ved ridehallen på Nymoen.
Mange tok turen innom og koste seg med forskjellige aktiviteter.
Det var snorklipping for nytt gjerde, bygget med flotte MøreRoyal-materialer levert av Talgø. Skrøvseth Graving og Transport AS utførte gravearbeid for å få ferdig gjerdet til jubileet, og mange medlemmer stilte opp på dugnad, forteller Ella Gravvold, som er leder i ride og kjørelaget.
Det var flere demonstrasjoner av hestekjøring og ridning på ridebanen, og Dørum Trav og tren var på plass med flere travponnier.
Det ble arrangert loddsalg med mange fine premier, både hjemmelaget og premier fra lokale bedrifter. Ella Gravvold understreker at klubben setter stor pris på loddpremiene de får. Hun berømmer også alle som bidrar med dugnadsinnsats for å gjennomføre arrangementer som dette.
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Klubbens sponsor Norsk Kvalitetsmat leverte bacalao til medlemsbanketten.
– Verdens beste bacalao! er tilbakemeldingen fra klubben.