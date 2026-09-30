Stor oppslutning om jubileum og aktivitetsdag på Nymoen

Sist helg feiret Trollheimen ride og kjørelag sitt 25-årsjubileum med aktivitetsdag ved ridehallen på Nymoen.

Mange tok turen innom og koste seg med forskjellige aktiviteter.

Det var snorklipping for nytt gjerde, bygget med flotte MøreRoyal-materialer levert av Talgø. Skrøvseth Graving og Transport AS utførte gravearbeid for å få ferdig gjerdet til jubileet, og mange medlemmer stilte opp på dugnad, forteller Ella Gravvold, som er leder i ride og kjørelaget.

Liv Dalsegg fra Sparebank 1 Nordmøre med kake fra banken i anledning jubileet. Foto: Trollheimen ride og kjørelag

Det var flere demonstrasjoner av hestekjøring og ridning på ridebanen, og Dørum Trav og tren var på plass med flere travponnier.

Vegard Eliassen demonstrerte tømmerkjøring. Foto: Trollheimen ride og kjørelag

Ponnitrav og monteridning. Anne Line Dørum og Lise Gravvold. Foto: Trollheimen ride og kjørelag

Foto: Trollheimen ride og kjørelag

Foto: Trollheimen ride og kjørelag

Silje Husby (Stall Aasbø) og elever demonstrerte en ridetime. Foto: Trollheimen ride og kjørelag

Det ble arrangert loddsalg med mange fine premier, både hjemmelaget og premier fra lokale bedrifter. Ella Gravvold understreker at klubben setter stor pris på loddpremiene de får. Hun berømmer også alle som bidrar med dugnadsinnsats for å gjennomføre arrangementer som dette.

Stort premiebord. Foto: Trollheimen ride og kjørelag Gratis smaksprøver på kraftfor fra klubbens gode sponsor Røv Mølle. Foto: Trollheimen ride og kjørelag

Bingo: Her kan man satse på hvilken rute man tror hestene skiter i. Foto: Anne Marit Løfaldli Foto: Anne Marit Løfaldli

Foto: Anne Marit Løfaldli Foto: Anne Marit Løfaldli

Diplom for hestestell. Foto: Trollheimen ride og kjørelag

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