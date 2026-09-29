Historisk ungt toppvalg i Surnadal Arbeiderparti

Surnadal Arbeiderparti satser historisk ungt foran kommunevalget i 2027 og innstiller 22 år gamle Ole Dalsegg som sin ordførerkandidat. Nominasjonskomitéen legger opp til en topp-trio med et stort aldersspenn, der målet er å kombinere ungt pågangsmot med tung politisk erfaring.

Siden juli har nominasjonskomitéen i Surnadal Arbeiderparti jobbet med kabalen foran neste års kommunevalg. Tirsdag ble forslaget lagt frem, og det er klart at partiet satser historisk ungt i kampen om ordførerkjedet. Ole Dalsegg blir den yngste ordførerkandidaten Surnadal kommune noensinne har hatt.

Den unge ordførerkandidaten kommer fra AUF, via styrejobb i Surnadal Arbeiderparti, og inn på topp på lista for valget neste år.

Yngst og eldst: Ole Dalsegg og Bente Mosbakk. Foto: Eldbjørg Berset

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste er en kombinasjon av fornyelse og erfaring. Det er et stort aldersspenn i den foreslåtte topp-trioen, der den yngste er 23 år (ved valgtidspunktet) og den eldste er 73 år.

Dalsegg uttaler at han stiller opp når han blir spurt, og ser på det som en stor ære. Samtidig uttrykker han håp om at en ung toppkandidat kan styrke det politiske engasjementet blant ungdom i lokalsamfunnet.

Nominasjonskomiteen: Rita Helen Aarnes, Bjørn Gunnar Ansnes og Odd Arild Sande. Foto: Eldbjørg Berset

– Gjennomsnittsalderen i kommunestyret er i ferd med å bli relativt høy. Jeg håper denne nominasjonen kan motivere flere unge til å engasjere seg aktivt i politikken, sier han.

Partiet understreker at trioen foreløpig kun er nominert. Det endelige valget vil bli foretatt på partiets medlemsmøte i november, og valgprogrammet offentliggjøres senere i høst.