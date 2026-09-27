Bredt spekter på høstutstillingen Lauvfall

Surnadal Kunstforening gjentar suksessen igjen med kunstutstillingen Lauvfall. Hele 132 kunstverk har blitt sendt inn til vurdering til den faglige juryen. Lørdag åpnet utstillingen med de 31 verkene som kom seg gjennom nåløyet.

31 kunstverk av 21 ulike kunstnere er nå utstilt på høstutstillingen Lauvfall i Finstuå ved Surnadal kulturhus. Her er kunstnerne som var på åpningen lørdag. Som vi ser, alle fikk hver sin rose. Foto: Gunn Elin Røen

Selv om høstværet var strålende vakkert ute, klarte Surnadal Kunstforening å fylle det nye amfiet i foajeen da de åpnet høstutstillingen lørdag. Styremedlem i Surnadal Kunstforening, Mette Sæter Ormset, ønsket velkommen og introduserte Øystein Sandbukt som serverte vakker musikk med hver sin historie fra lokale trakter, og Jenny Klinge som snakket for de oppmøtte og erklærte Lauvfall 2026 for åpnet.

Gulrot

Åpningen foregikk på foajescenen hvor Øystein Sandbukt fremførte tre låter. En av de var en selvkomponert låt han har laget til et program, og han kunne fortelle at det handlet om en surnadaling som blir lyst fredlaus fra bygda, og at han og familien måtte flytte, og bosette seg i Folldalen.

Etter Sandbukt hadde gitt de oppmøtte en nydelig musikkopplevelse, var det Jenny Klinge sin tur.

Den tidligere stortingsrepresentanten kunne fortelle at hun selv har vært utstiller i Lauvfall tidligere, og at det ene kunstverket henger på Stortinget og at et annet ble kjøpt av Christian Ringnes. Hun ville med dette gi kunstnerne en ekstra oppmuntring og "en gulrot":

–Man vet ikke hvor de havner de kunstverkene som blir antatt på Lauvfall, sa hun med et smil.

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Det var ingen tilfeldig utvalgte låter Øystein Sandbukt kom med. Han tok oss med tilbake i tid rundt hjemlige trakter, og fortalte interessante historier om hver låt. Foto: Gunn Elin Røen Jenny Klinge fortalte med høy gestikuleringsfaktor om noen av sine egne erfaringer med hvor kunsten hennes har tatt veien. Foto: Gunn Elin Røen

Juryert høstutstilling

Surnadal kunstforening arrangerer utstillinga "Lauvfall" i galleri Finstuå for 16. gang. Ormset kan fortelle at de leverer bidragene anonymt til juryen, så alle stiller likt.

Det er tydelig det er mange som har interesse for å delta på kunstutstillingen. Både profesjonelle kunstnere og amatørkunstnere har sendt inn verk. 21 kunstnere har fått ett eller flere av sine verk valgt ut til å bli med på utstillingen, med 31 arbeider tilsammen.

Det er viktig for kunstforeningen å ha profesjonelle til å foreta juryeringen. Årets jury består av Astrid Narvestad Wærdahl, Gry Hege Johansen og Knut Løvås, alle med faglig bakgrunn fra ulike kunstretninger.

Se listen over de profesjonelle kunstnerne og dyktige amatørkunstnerne som har verk utstilt på Lauvfall i år, på plakaten som du finner i annonsen i Trollheimsporten ved å trykke på denne linken.

Bredt spekter og mange lokale

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Surnadal Kunstforening og Olav Karlstad ordnet med å henge opp og dandere kunsten i galleriet, som gav et fint helhetsinntrykk. Og her er det kunst fra både fjern og nær.

Det er forskjellige kunstuttrykk av flere typer materiale. Det er både av figurativ og abstrakt kunst. De bringer til sammen frem mange uttrykk gjennom ulike teknikker, og gir god plass til bruk av fantasi for både kunstner og publikum. Det er variert og gir inntrykk som vekker frem ulike stemninger og følelser.

Fra Surnadal har Rannveig Brøske, Anne Marie Rognskog, Anne Grete Kvendset og Sissel Halset Storslett alle fått med ett eller flere verk. Og som Trollheimsporten har skrevet i en tidligere sak fra 2020, har Brit Dyrnes "delvis gjort surndaling av seg. Hun har hytte i Stangvika, og har etablert eget atelier i de tidligere lokalene til Stangvik Sparebank på Kvanne." I årets Lauvfall finner vi hele tre av hennes verk.

Av de 16 Lauvfall-utstillingene på Finstuå ved Surnadal kulturhus har Sissel Halset Storslett vært en av kunstnerne. Ett av de to årene hun ikke var med, hadde hun ikke sendt inn noe. Hun kaller seg svinheldig, men undertegnede mener dette må være en stor bekreftelse på at det er dyktighet og ikke flaks. I høst fikk hun med kunstverket "Hvor er framtida?" som henger nederst på dette bildet. Foto: Gunn Elin Røen

Se flere bilder blant annet av lokale kunstnere lenger ned i saken.

Juryprisvinner

På øverste bildet ser vi alle stå med hver sin rose. Ei som skiller seg ut er Cathrine Yksnøy som står med en bukett. Hun vant Juryens pris og 5.000,- kroner.

Yksnøy kommer fra Ørsta, som innflytter fra Lørenskog.

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–Jeg er en materialnerd. Tekstil er hjertebarnet, og jeg vender stadig tilbake til det, smilte hun da Trollheimsporten tok en prat med henne under åpningen.

Hun kunne fortelle at hun har master i kunst og håndverk, og underviser på bachelor i design, kunst og håndverk på høyskolen i Volda. Dermed får hun bruke utdanningen både når hun underviser og i eget virke.

Om vi igjen ser på øverste bildet, ser vi kunsten i midten av rommet "Ein song for ei grøft - ei vandring langs kjende stiar". Her har hun brukt farging og veving. Hun hadde også med enda et vevd kunstverk, og et hvor hun har brukt farging og broderi.

Dette er første gang Yksnøy er her. Hun har visst om utstillingen i åresvis, men søkte først i år. Det resulterte til tre verk i utstillingen og at hun vant juryprisen.

Les hva juryen har å si om prisvinneren nederst i saken.

Cathrine Yksnøy vant Juryens pris under Lauvfall 2026. Her med ett av sine tre kunstverk som ble valgt ut til å bli med i utstillingen i galleriet Finstuå på Surnadal kulturhus. Foto: Gunn Elin Røen

Arrangørene

Lauvfall er en arena hvor kunstnerne får se de andres verk, møte kunstinteresserte og andre kunstnere, og arrangørene er veldig fornøyde med utstillingen.

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–Vi er veldig fornøyde. Jeg synes juryen har gjort en kjempejobb. Det er mye bra som ble innsendt, og det ble veldig bra når det kom opp, smilte Ormset.

Surnadal Kunstforening er 45 år i år og arrangerer utstillinga "Lauvfall" i galleri Finstuå for 16. gang. Her er hele styret under åpningen av årets Lauvfall lørdag. Styret i Surnadal Kunstforening består av fem styremedlemmer; fra venstre Anne Marie Rognskog, Marit Elin Eid, Berit Johansen, Sissel Halset Storslett og Mette Sæter Ormset. Foto: Gunn Elin Røen

Utstillingen arrangeres med støtte fra Norske Kunstforeninger og Sparebankstiftelsen SMN.

Surnadal Kunstforening er medlem av Trollheimsporten. Ved å trykke på taggen "Surnadal Kunstforening" nederst i saken, får du opp flere saker om de. Stikk også gjerne innom dem på Instagram og Facebook.

Flere bilder fra åpningen:

Frich´s Hotel Surnadal hadde satt fram god mat og drikke før det hele startet. Vakkert og innbydende. Foto: Gunn Elin Røen Anne Grete Kvendset har med to kunstverk i utstillinga; "Blått landskap" og "Ved elva". Foto: Gunn Elin Røen Rannveig Brøske med sitt "I det gule". Foto: Gunn Elin Røen Anne Marie Rognskog har laget "Stille grend" og "Ned til elva". Foto: Gunn Elin Røen Ett av Brit Dyrnes sine verk; "Riflesso". Foto: Gunn Elin Røen

Under åpningen fikk de oppmøtte en fin stund hvor de kunne betrakte kunsten, og det var fint at over halve av kunstnerne var tilstede så gjestene fikk anledning til å snakke med dem selv. Foto: Gunn Elin Røen