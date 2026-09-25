Avdekket feil og mangler på nesten halvparten av de kontrollerte kjøretøyene i Surnadal

Fredag melder Statens vegvesen at de har hatt en kjøretøykontroll i Surnadal, i samarbeid med politiet. Fokusområde for denne kontrollen var lette kjøretøy, MC og el-sparkesykler samt bilbeltebruk. Det ble avdekket feil og mangler på 15 av 34 kontrollerte kjøretøy.

Fredagens kontroll var en samarbeidskontroll med politi ved skolene i Surnadal.

Under denne kontrollen ble følgende avdekket:

Åtte lette motorsykler og mopeder ble kontrollert. En moped ble målt til 58km/t og fikk med det bruksforbud. Flere lette motorsykler fikk mangel for å ha montert små runde bar-end speil. Uoriginale speil må ha rett størrelse på speilflaten, samt være godkjent og innført i vognkortet.

En bilfører fikk bilen avskiltet pga. av manglende periodisk kjøretøykontroll. Ett annet kjøretøy fikk bruksforbud pga. knekte fjærer foran. To kjøretøy måtte fjerne streamer i frontruten før videre kjøring. En fører blir anmeldt for å trekke tilhenger uten tilkoblet lys. Tilhengeren manglet kontakt for lys.



Resultat:



Antall kontrollerte lette kjøretøy: 34

Antall kontrollerte motorsykler: 8

Antall kontrollerte el-sparkesykler: 1



Antall anmeldelser: 1

Antall bruksforbud: 4

Antall avskiltinger: 1

Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 15

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Statens vegvesen skriver i pressemeldingen at de har en nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken, og at de derfor hele tiden jobber for å gjøre det tryggere i trafikken for alle trafikanter.

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Sikring av barn i bil og bruk av bilbelte er vår enkleste livsforsikring. Derfor kontrollerer Statens vegevsen at barna er forsvarlig sikret i bilen, at alle bruker bilbelte og at det brukes riktig.

Det er viktig for trafikksikkerheten at lette kjøretøy, tilhengere og MC har bremser som virker som de skal. Det er også viktig at dekkene har riktig mønsterdybde, og at lysene er i orden. Statens vegvesen er derfor daglig ute og kontrollerer bremser, dekk og lys på lette kjøretøy, tilhengere og MC.

Skal du trekke tilhenger er det viktig å sjekke om du har lov å trekke den og hvor tung den kan være. Dette kan du lett sjekke i «Tilhengerkalkulator» på vegvesen.no, eller i appen «Bil- og henger».

Statens vegvesen minner om at: