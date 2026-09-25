Prognosen for året er et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner

Torsdag denne uka var det møte for kommunestyret i Rindal. Det ble blant annet lagt fram tertialrapport for andre tertial. Mindreforbruket i forhold til budsjett for andre tertial er 5,1 millioner kroner. Prognosen for 2026 er et mindreforbruk på drift på 2,2 millioner.

Se sakslista og saksdokumentene til kommunestyremøtet på Rindal kommune sin hjemmeside.

Møtet startet med en orientering om arbeidet med ombyggingen av Rindal helsetun. Ombyggingen er nå i gang, og Rindal kommune vil legge ut fortløpende oppdateringer på kommunens hjemmeside. Ordføreren oppfordret innbyggerne til å ta en titt på dette innimellom, mens prosjektet pågår.

Enhetsleder helse og omsorg Lina Røen orienterte om antall plasser i helse og omsorgstjenestene i forhold til behovet. Det er mangel på korttidsplasser, og det har vært overbelegg i lang tid. Kommunen klarer ikke å gi avlastning til alle som trenger det. Det er også et stort problem at man ikke klarer å skaffe nok vikarer ved fravær og ferieavvikling i helse- og omsorgstjenestene. I sommer ble det nødvendig å leie inn vikarer fra vikarbyrå.

Kommunestyret fikk også en orientering om arbeidsinkluderings­bedriften Rosenvik AS ved daglig leder Arnt-Otto Lie. Rindal kommune har nå blitt medeier i Rosenvik AS.

Brannsjef Tor Arne Moen orienterte om samarbeidsavtalen for Brannsamarbeid Trøndelag kommunalt oppgavefellesskap. Brannsamarbeid Trøndelag omfatter 41 kommuner. Det er alle kommunene i Trøndelag, samt tre kommuner utenfor fylket, der brannvesenet samarbeider med en trøndelagskommune. Surnadal er en av disse, og kommunestyret i Surnadal vedtok å slutte seg til Brannsamarbeid Trøndelag i sitt siste møte. Kommunestyret i Rindal vedtok også samme enstemmige vedtak.

Revidert samarbeidsavtale om kommunalt oppgavefelleskap Midt-Norge IUA KO (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) ble også enstemmig vedtatt.

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Foto Sigrid Skjølsvold





Økonomisjef Henning Andersen la fram tertialrapporten etter andre tertial 2026. Denne saken inkluderte også budsjettregulering.

Kommunedirektørens innstilling var slik:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial til etterretning. Mindreforbruket i forhold til budsjett for andre tertial er 5,1 millioner kroner.

Driftsbudsjettet for 2026 justeres som foreslått i tertialrapporten. Netto endring i avsetning til disposisjonsfondet er 2,2 millioner.

Investeringer som ikke ble ferdig i 2025 får overført resterende budsjett etter regnskapet for 2025 til 2026. Finansieres med ubrukte lånemidler og momskompensasjon.

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Se hele møtet i opptak på Kommune-TV:

(Det virker som at lyden høres mye bedre når man velger "prosjektor" enn når bildet er innstilt på "podiet")

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