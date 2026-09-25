Cabaret fra Hjortens dager på 3 Venner

Torsdag kveld inviterte Rindal kommune og Trøndelag fylkeskommune til cabaret fra Hjortens dager og en koselig aften på 3 Venner med bandet Pocus, i forbindelse med Vrimmelfestivalen.

Pocus består av fylkesmusikerne Elin Torp Meland, Jon Kristian Bye og Kari Nesdal Sandnes, som hovedsakelig spiller obo, piano og cello. Med seg hadde de vokalistene Nina Sætherhaug og Sverre Johan Aal.

Selve konserten er inspirert av Hjorten Revy-og Varietéteater som ble startet i 1867 i Trondheim. Kabaretsjangeren var sentral på gamle Hjorten, og blandet diverse viser, revynumre, opera og operetter med mer. Dette har Pocus tatt med seg i denne forestillingen som de har reist rundt med i hele Trøndelag.

3 Venners lokale er en perfekt arena for en slik forestilling, med tidsriktig stil og omgivelser. De kunne også by på mat og drikke, kaffe og kaker. Lokalets utforming var med på å forsterke effekten av å bli dratt tilbake i tid til Hjortens dager. Vokalistene Nina Sætherhaug og Sverre Johan Aals fabelaktig teatralske fremføring og tilstedeværelse både på scenen og blant publikum skapte en helt unik og oppslukende stemning. De klarte å få med seg publikum både på allsang og på en liten dans.

Foto: Ida Kaspara Hyttebakk

Blant sangene som ble framført var en parodi på opera originalt fremført av Leif Juster, diverse kjærlighetssanger fra forskjellige sjangre, blant annet av Alf Prøysen og fra Bør Børson. I tillegg framførte de en vise om en manns kjærlighet for «kjøttkak» fikk flere i publikum til å knekke sammen i latter. Publikum kastet seg med og sang med på flere av sangene. Alt i alt en skikkelig stemningsfull og fin forestilling, med stemmeprakt, fabelaktig musisering og latter.