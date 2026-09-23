Fjellgruppetur til Duvåsen

Målet for tirsdagens tur var Duvåsen med sine master på toppen. Åsen som alle som fer forbi på bygdavegen opp eller ned dalen kan sjå. Etter 3 km oppover Folldalsvegen frå Kvammen ligg Bjønnsleet med parkeringsplass som er eit fint utgangspunkt for turar sommar som vinter.

Veret er aldri ei hindring for desse 22 tøffingane som her er på tur til Duvåsen. Foto: Anne Vognild Einum

Stien går i lett skog og myrterreng som bar preg av dei siste dagars regn og etter besøket av Amy i haust. Humøret var på topp og nista smaka godt sjølv om skodda kom og snøyt oss for det meste av den fine utsikta frå toppen.

Tirsdag 29. september er siste turdag for denne sesongen. Da blir det anten til Svarrafjellet eller Damvatnet alt etter veret.

Måtte bøye seg for stormen. Foto. Anne Vognild Einum

På Duvåsen skriv vi oss inn i turboka. Foto: Anne Vognild Einum

Dårlig sikt men fin nærnatur. Foto: Anne Vognild Einum

Skimtar bøgda gjennom skoddeeimen. Foto: Anne Vognild Einum

Karrabenken på Duvåsen. Foto: Anne Vognild Einum

Uansett ver, er det godt og sosialt med matpause. Foto: Anne Vognild Einum

Trass regnver, kosar vi oss med kaffe og niste.

På tur ned til Folldalsvegen etter en fin og lett tur. Foto: Anne Vognild Einum

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