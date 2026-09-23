Pensjonistforbundet Surnadal

Stor gruppe mennesker i friluftsklær poserer på en skogkledd høyde.

Fjellgruppetur til Duvåsen

Anne Vognild Einum Anne Vognild Einum Foto
Lars Gudmund Røen Lars Gudmund Røen Tekst
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Målet for tirsdagens tur var Duvåsen med sine master på toppen. Åsen som alle som fer forbi på bygdavegen opp eller ned dalen kan sjå. Etter 3 km oppover Folldalsvegen frå Kvammen ligg Bjønnsleet med parkeringsplass som er eit fint utgangspunkt for turar sommar som vinter.

Turgåere går på en sti gjennom høstskog med et veiskilt i bakgrunnen.
Veret er aldri ei hindring for desse 22 tøffingane som her er på tur til Duvåsen.

Stien går i lett skog og myrterreng som bar preg av dei siste dagars regn og etter besøket av Amy i haust. Humøret var på topp og nista smaka godt sjølv om skodda kom og snøyt oss for det meste av den fine utsikta frå toppen.

Tirsdag 29. september er siste turdag for denne sesongen. Da blir det anten til Svarrafjellet eller Damvatnet alt etter veret.

Krokete furutrær i en høstfarget skogli med synlig berggrunn.
Måtte bøye seg for stormen.
Turgåer med grønn sekk leser skilt i en høstskog.
På Duvåsen skriv vi oss inn i turboka.
Skog med høstfarger, trestammer og utsyn mot vann og fjell.
Dårlig sikt men fin nærnatur.
Tåkete høstlandskap med spredte trær, høstfarger og en ås i bakgrunnen.
Skimtar bøgda gjennom skoddeeimen.
Gruppe personer sitter samlet i skogen blant høstfargede busker og trær.
Karrabenken på Duvåsen.
En gruppe turgåere sitter samlet i en høstlig skog.
Uansett ver, er det godt og sosialt med matpause.
Trass regnver, kosar vi oss med kaffe og niste.
Gruppe turgåere med ryggsekker vandrer gjennom et høstfarget skoglandskap.
På tur ned til Folldalsvegen etter en fin og lett tur.

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