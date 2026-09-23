Surnadal 2 avsluttet sesongen med 4-2 seier over Tingvoll

Årets siste seriekamp for Surnadal 2 ble spilt borte mot Tingvoll IL tirsdag kveld. Det endte med seier for Surnadal. Dermed kom Surnadal 2 på andreplass i 6. divisjon avd. 1 Nordmøre og Romsdal.

Det var merkbart spenning i Surnadal-laget før kampen. Spillerne var kampklare etter 3-2 seieren over Tingvoll på Syltøran stadion tidligere i sommer, men møtte et motivert hjemmelag.

Surnadal 2 og Tingvoll møttes til kamp på Tingvoll tirsdag Foto: Torhild Bæverfjord

Tingvoll åpnet med høyt press, uten å få mål. Etter 22 minutter satte Nicolai Johansen Bolme inn kampens første mål for Surnadal IL. Åtte minutter senere scoret broren Lucas Johansen Bolme etter et fint innlegg fra Noah Aune Bævre. I det 34. minutt scoret Theo Polden etter en corner av kaptein Mads Georg Avset Sjøflot.

Theo Polden scorer Surnadals tredje mål Foto: Torhild Bæverfjord

Keeper Øystein Lysø jobbet godt under kampen, men like før pause greide Tingvoll å redusere to ganger. Lagene gikk dermed til pause med en 3-2 ledelse til Surnadal.

Keeper Øystein Lysø passet godt på målet til Surnadal Foto: Torhild Bæverfjord

I andre omgang presset Tingvoll på og fikk flere sjanser uten at det resulterte i mål. Etter spilte 60 minutter fikk Tingvoll et frispark rett utenfor 16-meteren. Frisparket gikk stang ut. Surnadal slet med å holde Tingvoll borte fra sin banehalvdel store deler av omgangen. På overtid greide likevel Brage Andersen å sette punktum på kampen og Surnadal 2 kunne dra hjem med 4-2 seier.

Mads Georg Avset Sjøflot (24) i hodeduell Foto: Torhild Bæverfjord Moise Ndahiriwe (16) stopper Tingvollspiller Foto: Torhild Bæverfjord

Det er lagt ut video av målene på Surnadal il Fotball sine Facebooksider.