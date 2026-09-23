Målvakt i turkis drakt kaster seg foran mål mens fotballspillere i blått og rødt følger spillet.
Nicolai Johansen Bolme scorer kampens første mål

Surnadal 2 avsluttet sesongen med 4-2 seier over Tingvoll

Årets siste seriekamp for Surnadal 2 ble spilt borte mot Tingvoll IL tirsdag kveld. Det endte med seier for Surnadal. Dermed kom Surnadal 2 på andreplass i 6. divisjon avd. 1 Nordmøre og Romsdal.

Torhild K. Bæverfjord Torhild K. Bæverfjord
Publisert Sist oppdatert

Det var merkbart spenning i Surnadal-laget før kampen. Spillerne var kampklare etter 3-2 seieren over Tingvoll på Syltøran stadion tidligere i sommer, men møtte et motivert hjemmelag.

Ungdomsspillere i røde og blå drakter står samlet på en fotballbane.
Surnadal 2 og Tingvoll møttes til kamp på Tingvoll tirsdag

Tingvoll åpnet med høyt press, uten å få mål. Etter 22 minutter satte Nicolai Johansen Bolme inn kampens første mål for Surnadal IL. Åtte minutter senere scoret broren Lucas Johansen Bolme etter et fint innlegg fra Noah Aune Bævre. I det 34. minutt scoret Theo Polden etter en corner av kaptein Mads Georg Avset Sjøflot.

Fotballspillere foran mål på en kunstgressbane, med en spiller liggende på bakken.
Theo Polden scorer Surnadals tredje mål

Keeper Øystein Lysø jobbet godt under kampen, men like før pause greide Tingvoll å redusere to ganger. Lagene gikk dermed til pause med en 3-2 ledelse til Surnadal.

To fotballspillere ved et mål på en utendørsbane foran et skogkledd område.
Keeper Øystein Lysø passet godt på målet til Surnadal

I andre omgang presset Tingvoll på og fikk flere sjanser uten at det resulterte i mål. Etter spilte 60 minutter fikk Tingvoll et frispark rett utenfor 16-meteren. Frisparket gikk stang ut. Surnadal slet med å holde Tingvoll borte fra sin banehalvdel store deler av omgangen. På overtid greide likevel Brage Andersen å sette punktum på kampen og Surnadal 2 kunne dra hjem med 4-2 seier.

Tre fotballspillere i blå og røde drakter på en gressbane.
Mads Georg Avset Sjøflot (24) i hodeduell
Fotballspillere i røde og blå drakter kjemper om ballen på en kunstgressbane.
Moise Ndahiriwe (16) stopper Tingvollspiller

Det er lagt ut video av målene på Surnadal il Fotball sine Facebooksider. 

fotball surnadal il surnadalsnytt sport nyheter surnadal il fotball
Powered by Labrador CMS