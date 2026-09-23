Tirsdagtur til Nerskogen

Vi kjørte til Vollasætra på Nerskogen, og fulgte turistlina oppover lia til Fremre Sætertjønna.

Høstfargene er kommet og det lyser gult i bjørkeskogen.

Foto: Aud Lillegård

Foto: Aud Lillegård

Videre gikk vi forbi Ettre Sætertjønna og etterhvert kom vi til foten av fjellet 1260. Det ble noe bratt oppstigning, men det var absolutt verdt seg da vi kom til toppen, flotte fjell på alle kanter. Skodda kom og gikk så det var varierende utsikt.

Fremre og Ettre Sætertjønna. Foto: Einar Lillegård

Foto: Bente Svinsås

Matpause like nedenfor toppen i le for vinden. Foto: Bente Svinsås

Foto: Aud Lillegård

På tur ned fra fjellet. Foto: Aud Lillegård

Skodda er ikke langt unna. Foto: Aud Lillegård

Foto: Einar Lillegård

Foto: Aud Lillegård

Det ble nok en fin dag i fjellet.

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Neste tirsdag 29. september blir en rundtur om Stangabogan.

Oppmøte Torshall kl. 09.30. Samkjøring.

Turstigruppa Rindal IL