Turstigruppa i Rindal IL

Turgruppe og hund på et steinete fjellplatå under overskyet himmel.

Tirsdagtur til Nerskogen

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Vi kjørte til Vollasætra på Nerskogen, og fulgte turistlina oppover lia til Fremre Sætertjønna.

Høstfargene er kommet og det lyser gult i bjørkeskogen.

Turgruppe går på en steinete sti gjennom høstfarget fjellterreng.
Høstlig fjellandskap med en bekk, gyllent løvverk og overskyet himmel.

Videre gikk vi forbi Ettre Sætertjønna og etterhvert kom vi til foten av fjellet 1260. Det ble noe bratt oppstigning, men det var absolutt verdt seg da vi kom til toppen, flotte fjell på alle kanter. Skodda kom og gikk så det var varierende utsikt.

Steinete fjellvidde med flere små innsjøer under en skyet himmel.
Fremre og Ettre Sætertjønna.
Turgåere tar pause på en steinete fjellrygg i høstlandskap.
En gruppe turgåere sitter ved en steinformasjon på en karrig fjellrygg.
Matpause like nedenfor toppen i le for vinden.
Turgåere med turutstyr på steinete kystterreng i overskyet vær.
Turgåere med sekker går gjennom et steinete fjellandskap under en overskyet himmel.
På tur ned fra fjellet.
Tre turgåere går i et steinete fjellandskap med vann og tåke i bakgrunnen.
Skodda er ikke langt unna.
Vandrere i et karrig landskap med dampende fjell og snødekte høyder i bakgrunnen.
Fjellvann omgitt av høstfargede busker og steinete fjell under en overskyet himmel.

Det ble nok en fin dag i fjellet.

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Neste tirsdag 29. september blir en rundtur om Stangabogan.

Oppmøte Torshall kl. 09.30. Samkjøring.

Turstigruppa Rindal IL

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