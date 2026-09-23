Turstigruppa i Rindal IL
Tirsdagtur til Nerskogen
Vi kjørte til Vollasætra på Nerskogen, og fulgte turistlina oppover lia til Fremre Sætertjønna.
Høstfargene er kommet og det lyser gult i bjørkeskogen.
Videre gikk vi forbi Ettre Sætertjønna og etterhvert kom vi til foten av fjellet 1260. Det ble noe bratt oppstigning, men det var absolutt verdt seg da vi kom til toppen, flotte fjell på alle kanter. Skodda kom og gikk så det var varierende utsikt.
Det ble nok en fin dag i fjellet.
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Neste tirsdag 29. september blir en rundtur om Stangabogan.
Oppmøte Torshall kl. 09.30. Samkjøring.
Turstigruppa Rindal IL