ANNONSE, LEDIG STILLING:
Fast stilling som sykepleier eller vernepleier ved Rindal helsetun
Ledig stilling som sykepleier/vernepleier i Rindal kommune
Har du lyst til å jobbe tett sammen med trivelige og dyktige kolleger i helse- og omsorgstjenesten i Rindal kommune? Vi søker nå etter en engasjert og faglig dyktig sykepleier/vernepleier til en spennende og meningsfull stilling i helse- og omsorgstjenesten.
Om stillingen
Vi har ledig fast stilling som sykepleier/vernepleier. Stillingen er ved sykehjemmet og inngår i turnus med arbeid dag/kveld og hver 3. helg. Det er også mulighet for tilpasning av stillingsprosent etter avtale.
Som sykepleier/vernepleier i Rindal kommune vil du få varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å jobbe både selvstendig og i team. Du vil være en viktig del av et faglig sterkt miljø med fokus på kvalitet, utvikling og pasientsikkerhet.
Arbeidsoppgaver
Sykepleiefaglig oppfølging og behandling av pasienter i tråd med krav til kvalitet
Klinisk observasjon, kartlegging og vurdering av pasienter
Håndtering av medisinteknisk utstyr
Medikamenthåndtering og dokumentasjon i henhold til gjeldende lovverk
Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper og pårørende
Bidra til fagutvikling og veiledning av kollegaer og studenter
Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
Vi oppfordrer også deg som er under utdanning til å søke på stillingen
Andre med relevant utdanning eller erfaring kan søke på stillingen, og vil bli vurdert om vi ikke har søkere som ikke oppfyller kvalifikasjonene nevnt ovenfor
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig for å ivareta god dialog og krav til dokumentasjon
Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig
Førerkort klasse B er en fordel, men ikke et krav
Personlige egenskaper
Du er trygg og ansvarsbevisst i rollen som sykepleier/vernepleier
Du evner å planlegge, delegere og ta faglige beslutninger
Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bygge relasjoner
Du er løsningsorientert og fleksibel, og kan være handlekraftig når det trengs
Du er opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø
Du har en helse som er forenelig med arbeidets art
Søknadsfrist: 20.10.2026