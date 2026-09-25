ANNONSE, LEDIG STILLING:

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Fast stilling som sykepleier eller vernepleier ved Rindal helsetun

Ledig stilling som sykepleier/vernepleier i Rindal kommune

Har du lyst til å jobbe tett sammen med trivelige og dyktige kolleger i helse- og omsorgstjenesten i Rindal kommune? Vi søker nå etter en engasjert og faglig dyktig sykepleier/vernepleier til en spennende og meningsfull stilling i helse- og omsorgstjenesten.

Om stillingen

Vi har ledig fast stilling som sykepleier/vernepleier. Stillingen er ved sykehjemmet og inngår i turnus med arbeid dag/kveld og hver 3. helg. Det er også mulighet for tilpasning av stillingsprosent etter avtale.

Som sykepleier/vernepleier i Rindal kommune vil du få varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å jobbe både selvstendig og i team. Du vil være en viktig del av et faglig sterkt miljø med fokus på kvalitet, utvikling og pasientsikkerhet.

Arbeidsoppgaver

  • Sykepleiefaglig oppfølging og behandling av pasienter i tråd med krav til kvalitet

  • Klinisk observasjon, kartlegging og vurdering av pasienter

  • Håndtering av medisinteknisk utstyr

  • Medikamenthåndtering og dokumentasjon i henhold til gjeldende lovverk

  • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper og pårørende

  • Bidra til fagutvikling og veiledning av kollegaer og studenter

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier

  • Vi oppfordrer også deg som er under utdanning til å søke på stillingen

  • Andre med relevant utdanning eller erfaring kan søke på stillingen, og vil bli vurdert om vi ikke har søkere som ikke oppfyller kvalifikasjonene nevnt ovenfor

  • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig for å ivareta god dialog og krav til dokumentasjon

  • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig

  • Førerkort klasse B er en fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper

  • Du er trygg og ansvarsbevisst i rollen som sykepleier/vernepleier

  • Du evner å planlegge, delegere og ta faglige beslutninger

  • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bygge relasjoner

  • Du er løsningsorientert og fleksibel, og kan være handlekraftig når det trengs

  • Du er opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø

  • Du har en helse som er forenelig med arbeidets art

Søknadsfrist: 20.10.2026

Les mer og søk på Rindal kommunes hjemmeside

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