Fast stilling som sykepleier eller vernepleier ved Rindal helsetun

Ledig stilling som sykepleier/vernepleier i Rindal kommune

Har du lyst til å jobbe tett sammen med trivelige og dyktige kolleger i helse- og omsorgstjenesten i Rindal kommune? Vi søker nå etter en engasjert og faglig dyktig sykepleier/vernepleier til en spennende og meningsfull stilling i helse- og omsorgstjenesten.

Om stillingen

Vi har ledig fast stilling som sykepleier/vernepleier. Stillingen er ved sykehjemmet og inngår i turnus med arbeid dag/kveld og hver 3. helg. Det er også mulighet for tilpasning av stillingsprosent etter avtale.

Som sykepleier/vernepleier i Rindal kommune vil du få varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å jobbe både selvstendig og i team. Du vil være en viktig del av et faglig sterkt miljø med fokus på kvalitet, utvikling og pasientsikkerhet.

Arbeidsoppgaver

Sykepleiefaglig oppfølging og behandling av pasienter i tråd med krav til kvalitet

Klinisk observasjon, kartlegging og vurdering av pasienter

Håndtering av medisinteknisk utstyr

Medikamenthåndtering og dokumentasjon i henhold til gjeldende lovverk

Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper og pårørende

Bidra til fagutvikling og veiledning av kollegaer og studenter

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier

Vi oppfordrer også deg som er under utdanning til å søke på stillingen

Andre med relevant utdanning eller erfaring kan søke på stillingen, og vil bli vurdert om vi ikke har søkere som ikke oppfyller kvalifikasjonene nevnt ovenfor

Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig for å ivareta god dialog og krav til dokumentasjon

Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig

Førerkort klasse B er en fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper

Du er trygg og ansvarsbevisst i rollen som sykepleier/vernepleier

Du evner å planlegge, delegere og ta faglige beslutninger

Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bygge relasjoner

Du er løsningsorientert og fleksibel, og kan være handlekraftig når det trengs

Du er opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø

Du har en helse som er forenelig med arbeidets art

Søknadsfrist: 20.10.2026