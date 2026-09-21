«Lauvfall» med 21 utstillere  

Det er 24 år siden kunstforeningen for første gang arrangerte denne juryerte høstutstillingen, og kunstforeninga synes det er stor stas å kunne ønske velkommen til kunstnere og publikum.

Det var i 2002 at Surnadal Kunstforening arrangerte det aller første Lauvfall i galleri Finstuå, samme år som Surnadal kulturhus ble offisielt åpnet.

– Lauvfall markerte en ny satsing for kunstforeninga, der vi engasjerte profesjonelle til å være jury, sier Mette Sæter Ormset i styret i Surnadal kunstforening.

– De første årene arrangerte vi Lauvfall hvert år, men vi så snart at denne utstillinga var veldig ressurskrevende, så vi har nå landet på annethvert år. Dette er den 16. Lauvfall­utstillinga, opplyser Mette.

En populær møteplass

Lauvfall har etter hvert befestet seg som en populær møteplass for både profesjonelle kunstnere og dyktige amatørkunstnere. Nå er det åpnet for at alle kan melde seg på, og det har kommet påmeldinger fra hele landet.

Annonse

Denne høstutstillinga er et stort løft for Surnadal kunstforening, og de gleder seg over all den positive responsen de får med å dra i gang dette prosjektet. Det er tydelig at behovet er stort for ei juryert utstilling på våre trakter også, mener de.

Åpning ved Klinge og Sandbukt

Juryen har i år bestått av Knut Løvås, Astrid N. Wærdahl og Gry Hege Johansen, alle med faglig bakgrunn fra ulike kunstretninger.

I år ble det sendt inn 132 verker til vurdering, og juryen har hatt en stor oppgave med å velge ut til utstillingen.

Av de innsendte ble 31 arbeider antatt, og 21 kunstnere blir representert i galleriet, med ett eller flere arbeider.

– Vi har hatt god oppslutning også i år, der påmelding ligger på samme nivå som tidligere. Det et trangt nåløye å slippe gjennom, for de som blir antatt. Og slik må det være; det skal være ekstra stas å bli antatt av en profesjonell jury, sier Mette Sæter Ormset.

Arrangøren håper at mange finner veien til Surnadal Kulturhus lørdag 26. september. Jenny Klinge vil stå for åpningen.

Annonse

De kan også by på musikkinnslag av Øystein Sandbukt, som vil sette stemninga under åpninga. Dette blir en flott opplevelse du ikke må gå glipp av!

Utstillinga holder åpent til søndag 11. oktober.

-

ANNONSE: