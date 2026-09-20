Rindal IL avgjorde etter pause på Hitra

Magnar Reitan scoret to mål mot Hitra / Frøya lørdag. Bildet er fra våroppgjøret på Rinnvollen Foto: Bård Inge Romundstad

Rindal IL møtte lørdag Hitra/Frøya i Hitra Idrettspark i 4.divisjon avdeling 2. Hitra/Frøya lå før kampen nederst på tabellen med bare ett poeng, mens Rindal IL lå på andreplass på tabellen.

I våroppgjøret på Rinnvollen ledet Hitra/Frøya etter første omgang, men Rindal IL kom sterkt tilbake i andre omgang og vant tilslutt 3-1.

Også i lørdagens oppgjør hang Hitra/Frøya godt med i første omgang. Rindal IL tok ledelsen på straffespark etter at Sondre Aune ble felt innenfor 16 meteren, og Geir Magne Glåmen var som vanlig sikker fra straffemerket, skriver Rindal Fotball på sine Facebooksider.

Geir Magne Glåmen setter straffesparket sikkert i mål. Video: Øyvind Dalen

Hitra / Frøya utlignet imidlertid til 1-1 ti minutter før pause, noe som også ble pauseresultatet.

I andre omgang var Rindal IL et klart bedre lag og 63 minutter ut i omgangen ga Geir Bævre bortelaget ledelsen 2-1 etter en perle av et frispark.

Geir Bævre legger på til 2-1. Video: Øyvind Dalen

Rindal IL fortsatte å presse og Magnar Reitan la på til 3-1 etter innlegg fra Sondre Aune, før samme mann fastsatte sluttresultatet til 4-1 i det siste spilleminuttet. Nest siste mann på ballen denne gang var Martin Bolme Fjærstad.

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– Kampen ble som forventet, sier Lars Ole Heggem i trenerteamet til Rindal IL etter kampen, før han fortsetter:

– Hitra har ingenting å tape og går ut i høyt tempo. Vi har spilt mange kamper der vi har fått gratis motivasjon i det siste, fort det kan bli slik da. 1-1 til pause var et rettferdig resultat, men i andre omgang var det ingen tvil. Vi trykker på konstant i 45 minutter, uten at det blir så enormt med sjanser. Likevel var det fortjent med en såpass stor seier.

Rindal IL beholder med tre poeng fra Hitra andreplassen på tabellen med 35 poeng. Tynset befestet sin posisjon i toppen med en klar 5-0 seier mot Orkanger IF i Idrettsparken. Bak Rindal IL ligger Lade Ballklubb med 35 poeng og Orkanger IF med 32 poeng, begge med en kamp mindre spilt.

Neste helg spiller Rindal IL mot Stjørdals - Blink 2 hjemme på Rinnvollen.

Se lagsoppstillinger, tabeller og kampfakta på fotballforbundet sine hjemmesider.